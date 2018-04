Trump y su tuit racista contra inmigrantes que la Casa Blanca no puede explicar

Este lunes en medio de una álgida conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Sara Huckabee fue incapaz de responder o explicar la naturaleza del tuit de Donald Trump cuya connotación racista contra inmigrantes causó polémica en los últimos días

En el polémico tuit Trump atacó a las ciudades santuario diciendo que son un nido infestado de criminales y utilizó el “concepto de crianza” de las ciudades santuario, un término interpretado como racista y destinado a deshumanizar aun más a los inmigrantes.

There is a Revolution going on in California. Soooo many Sanctuary areas want OUT of this ridiculous, crime infested & breeding concept. Jerry Brown is trying to back out of the National Guard at the Border, but the people of the State are not happy. Want Security & Safety NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018