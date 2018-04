Britney Spears fue el “crush” de Ryan Gosling, asegura Christina Aguilera

Enredos del pasado en Club Disney

El regreso de Christina Aguilera a la primera línea de actualidad de cara al lanzamiento de su próximo disco, el primero desde que en 2012 lanzara ‘Lotus’, y al estreno de su nuevo proyecto cinematográfico -el filme de ciencia ficción ‘Zoe’- le ha llevado a protagonizar una de las entregas del formato Carpool Karaoke que ha popularizado James Corden en su late-night show.

Al igual que el resto de invitados que se han paseado por las calles de Los Ángeles con el humorista, la cantante realizó un repaso a algunos de los temas más famosos de su trayectoria y, por supuesto, tampoco podía faltar alguna mención a su pasado como estrella juvenil, y más en concreto, como presentadora del Club Disney junto a Britney Spears, Justin Timberlake y Ryan Gosling.

Saltaba a la vista que la intérprete no estaba muy por la labor de entrar a dar detalles escabrosos de aquella época, en la que se forjó la mediática relación sentimental de Britney y Justin.

“Creo que sí que hubo enamoramientos… pero yo no estaba interesada”, reconoció de manera algo reticente sin querer entrar a revelar si ella había estado embelesada con alguno de sus compañeros, como le preguntaba James Corden en referencia al atractivo del entonces jovencísimo Ryan Gosling. “Creo que, hubo… entre Britney y yo… bueno, ya sabes, en el pasado hubo algo… Eran buenos tiempos”, respondió para desviar la atención hacia otro tema candente: su rivalidad con la cantante de ‘Baby One More Time’, con quien a principios del milenio se disputó el título de princesa del pop.

A lo largo de la entrevista, Christina también realizó una sorprendente confesión acerca de las dinámicas personales que se establecieron durante el programa infantil y que revelaba que la historia de la cultura pop, de la que Britney y Justin escribieron varias páginas con su romance, podría haber sido muy diferente si Gosling se hubiera salido con la suya.

“Me consta que Ryan, de hecho, en realidad tenía un pequeño cuelgue con Britney, básicamente. A ver, ¡eso es lo que pienso yo! No lo sé…”, aseguró Christina.