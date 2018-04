Melania causa sensación con imponente sombrero en visita de Macron

Melania vuelve a levantar admiración por su mayor virtud, su buen gusto al vestir

Una vez más la primera dama, Melania Trump vuelve a llevarse todos los elogios por su atrevida forma de vestir.

Con un su estilo vanguardista la ex modelo llev{o un atuendo color blanco acompañado de un imponente sombrero del mismo color que se llevó la mirada de todos los fotógrafos e invitados a uno de los eventos oficiales de la visita del presidente de Francia Emmanuel Macron a Washignton.

La esposa de Macron, Brigitte Macron, también vistió un atuendo blanco para los eventos de este martes en la Casa Blanca.

Mientras que la primera dama francesa optó por una funda clásica con una chaqueta del mismo color, Melania utilizó un traje de falda con cinturón. La chaqueta es un diseño de Michael Kors y tiene un precio de $2,195 dólares.

Sin embargo, todos los ojos estaban puestos en la elección del gigantesco accesorio que se posaba sobre su cabeza: un sombrero blanco de gran tamaño de ala ancha y plana, también diseñado por Michael Kors .

Las redes sociales reaccionaron rápidamente ante la imagen, y muchos la elogiaron por su “clase” y “buen gusto”.

Update from the South Lawn: @FLOTUS looks incredible and I’m buying a white hat 😍😍 #StateVisit — Cassie Williams (@cassielee514) April 24, 2018