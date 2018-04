Shania Twain dice que habría votado por Trump… pero luego se disculpa

Primero dijo que habría votado por él porque era "honesto"; luego, que no comparte sus "creencias morales"

“Hubiera votado por él porque, a pesar de que era ofensivo, parecía honesto”, dijo a The Guardian la cantante Shania Twain. “¿Quieres a alguien directo o cortés? No es que no puedas tener ambas cosas. Si estuviera votando, no querría tonterías. Hubiera votado por un sentimiento de transparencia. Y la política tiene la reputación de no ser así, ¿verdad?”.

Sin embargo, dado el revuelo que su aparente apoyo a Donald Trump despertó, la cantante decidió retractarse en Twitter, afirmando que no tiene “creencias morales comunes” con Trump.

Desde su cuenta de Twitter (@ShaniaTwain), la cantante publicó los siguientes cuatro mensajes:

A continuación, la traducción de los cuatro tuits:

“Me gustaría pedir disculpas a cualquiera que haya ofendido en una entrevista reciente con The Guardian en relación con el presidente estadounidense. La pregunta me tomó por sorpresa. Como canadiense, lamento responder a esta pregunta inesperada sin dar contexto a mi respuesta”.

“Estoy apasionadamente en contra de la discriminación de cualquier tipo y espero que quede claro a partir de las elecciones que he hecho y de la gente con la que me encuentro que no tengo ninguna creencia moral común con el actual presidente“.

“Estaba tratando de explicar, en respuesta a una pregunta sobre las elecciones, que mi entendimiento limitado era que el presidente hablaba con una porción de los Estados Unidos como una persona accesible con la que pudieran identificarse, ya que él NO era un político”.

“Mi respuesta fue incómoda, pero ciertamente no debe tomarse como representante de mis valores ni significa que lo respalde. Hago música para unir a las personas. Mi camino siempre será de inclusión, como lo demuestra mi historia”.

¿Qué opina realmente Shania Twain de Donald Trump? Ahora mismo, resulta difícil de decir.