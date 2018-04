Juez que oficiaba matrimonio de hispano llama a ICE para que lo arresten

El mejor día de sus vidas tomó un oscuro giro

Un caso tiene indignada a la comunidad inmigrante en Pennsylvania luego que un juez que estaba listo a oficiar una boda, al pensar que el novio era un latino indocumentado, llamó a ICE para que lo arrestaran.

Alexander Parker y Krisha Schmick eran novios desde la secundaria y habían estado esperando ansiosamente el día de su matrimonio por lo cual fueron a la corte de Camp Hill, donde la jueza Elizabeth Beckley se negó a realizar el oficio al creer que Alexander era un inmigrante indocumentado, informó Newsweek.

El inmigrante supo que algo andaba mal luego que el personal de la corte tardó más de 15 minutos en revisar su tarjeta de identificación guatemalteca.

“Todavía no tenía mi Green Card, así que les di la identificación que me habían dado y se la devolvieron al juez y lo siguiente que veo es a un agente salir y decirme que tenía que detenerme por que mi ID no se veía real” dijo Parker a Newsweek.

Temerosa de que el matrimonio no se pudiera realizar la Krisha de 23 años, corrió a casa para obtener los papeles que demostraban que Alexander está legalmente en EEUU. Pero tan pronto como salió del recinto la jueza Elizabeth Beckley llamó a ICE para que arrestaran a su prometido.

Cuando llegaron los agentes de ICE amedrentaron al guatemalteco y amenazaron con llevarlo a un centro de detención si no demostraba su estatus migratorio. Para sorpresa de la jueza y de los agentes de ICE las huellas dactilares de Alexander confirmaron que los papeles del joven estaban en regla.

Eventualmente, los oficiales de ICE se disculparon por haber detenido su boda. La pareja, que tenía un pequeño grupo de invitados que habían viajado desde Florida decidieron recibir las nupcias de parte de la jueza que discriminó contra Alexander.

Lo peor del caso es que esta no es la primera vez que la juez Beckley llamaba a ICE. Beckly le dijo a Newsweek que un abogado le había informado que la jueza había llamado a ICE recientemente luego de desconfiar de otra pareja que había llegado a la corte para casarse.

Sin embargo esta otra pareja no tuvo tanta suerte como la suya, el novio y su padrino fueron finalmente arrestados por ICE.