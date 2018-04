Video: “Me gustan sus canciones”, le dicen al “Bronco”

Una mujer confundió al candidato presidencial Jaime Rodríguez con el vocalista del grupo "Bronco"

MÉXICO – El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón fue confundido con Guadalupe Esparza, vocalista del grupo de música regional “Bronco” al visitar un mercado del estado central de Querétaro.

El aspirante presidencial al que se le conoce como “El Bronco”, realizó una gira proselitista y saludó a los locatarios.

“Señora, ¿cómo estás usted?”, dijo “El Bronco”

“Lo he visto en la tele, me dio mucho gusto conocerlo… me gustan sus canciones”, respondió la comerciante, lo que desató carcajadas entre los presentes.

Incluso el propio candidato no dejó de sonreír.

Pero no fue el único momento bochornoso para “El Bronco” ya que un hombre gritó a su paso:

““¡Vamos con ya sabes quién!”, al referirse al candidato izquierdista de MORENA, Andrés Manuel López Obrador.