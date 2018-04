Tienes tres días para registrar tu credencial o no podrás votar desde el exterior en elecciones de México

Sólo quedan 3 días para que los mexicanos que residen fuera del país se registren para votar

MÉXICO.- Después de tramitar su credencial para votar con fotografía, Juan Carlos Guerrero la registró en la página www.votoextranjero.mx para poder votar desde el exterior porque está convencido que si todos los migrantes mexicanos participaran, las elecciones podrían decidirse desde Estados Unidos.

De ahí saldría el presidente, los senadores, los gobernadores… ¡si votara aunque sea una cuarta parte de los ocho millones que viven en EEUU y tienen derecho a hacerlo!

En cambio, el Instituto Nacional Electoral (INE) reporta en su más reciente corte que sólo alrededor de medio millón tienen credencial y de estos, sólo se han registrado 161,000, aunque la cifra puede crecer si antes del 1 de mayo te registras aquí.

“Es algo muy sencillo, sólo se tiene que meter a la página de internet y no toma más de unos minutos. Es muy importante y hay que estar consciente de que si no lo hacemos no podremos votar’’, advirtió Guerrero, presidente del Club de Chilangos en Los Ángeles.

Si tramitaste tu credencial entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018 sólo te quedan tres días para hacerlo a través de la página o puedes llamar INETEL al 1 (866) 9868306 desde Estados Unidos, o al +52 (55) 5481 9897 desde el resto del mundo.

Si cuentas con una credencial tramitada antes del 1 de septiembre de 2017 o después del 31 de marzo de 2018, únicamente te servirá como identificación, pero ya no podrás votar con ella en las elecciones de 2018 porque el trámite de registro concluyó el 31 de marzo.

Para uso de identificación oficial, el trámite de las credenciales del INE continúa en embajadas y consulados de manera permanente.

“Lo que queremos en estas elecciones es romper la apatía de la comunidad: menos del 20% de los mexicanos que tienen credencial en el exterior la ha registrado para votar’’, advierte el activista Guerrero. “Hasta ahora los migrantes de la Ciudad de México somos los más entusiastas, donde se ve más el apoyo —30,000 están registrados y listos para votar— a pesar de que las comunidades de otros estados están muy bien estrucrurados y organizados para otras cosas’’.

En 2018, la ciudadanía que vive en el extranjero podrá participar en las elecciones de México para renovar la Presidencia y el Senado de la República, así como las Gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, y Yucatán, y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.