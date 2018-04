La enfermedad por la que Arath de la Torre podría morir mientras duerme

El actor se sinceró sobre su enfermedad

El actor mexicano Arath de la Torre confesó que sufre de “apnea del sueño”, una enfermedad que lo pone en riesgo de muerte en el caso de no acatar las instrucciones médicas que desde hace unos años le dictaron los doctores.

“Mi esposa detectó que dejaba de respirar por periodos de tiempo largo y me despertaba e incluso pasé años sin poder descansar, por esa razón fui a una clínica del sueño en donde me detectaron la enfermedad ‘apnea del sueño’, es una enfermedad crónica que me obstruye literalmente la respiración cuando duermo y de no utilizar una máquina que me recetó el médico, puedo morir durmiendo”, reveló.

Sus hijos se sorprendieron por verlo con una máscara, al punto de caer en llanto.

“Esa máquina la tengo que usar permanentemente cuando duermo, mis hijos cuando me vieron por primera vez se pusieron a llorar, pero ahora ya están acostumbrados a ver a su papá con una máquina y una máscara y la verdad que he logrado descansar de forma adecuada”, platicó el actor y conductor.