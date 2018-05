Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Luis Miguel regresa a Los Angeles luego de cuatro años durante un fin de semana lleno de sabor mexicano

Jueves 3 Circo con música de Soda Stereo Michel Laprise, director del show Kurios–Cabinet of Curiosities, del Cirque du Soleil, también estuvo a cargo de Séptimo día–No descansaré, el espectáculo de esta tropa canadiense inspirado por la música de la banca argentina Soda Stereo, que llega este fin de semana a The Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Un total de 36 artistas presentan una serie de números acrobáticos que son interpretados con los acordes de los temas más emblemáticos del trío liderado por el fallecido Gustavo Cerati. Este es el cuadragésimo show del circo, y se estrenó en 2017, diez años después de la reunificación de Soda luego de una década de haber estado separados. Jueves y viernes 8 pm; sábado 4 y 8 pm, y domingo 1 y 5 pm. Boletos $55 a $150. Informes cirquedusoleil.com.

Cine mexicano

La cinta “Cásese quien pueda” (“Get Married if You Can”), dirigida por Marco Polo Constandse, se proyectará en el Mexican Center for Culture and Cinematic Arts (2401 W. 6th St., Los Angeles). Protagonizada por Martha Higareda, Luis Gerardo Méndez y Miriam Higareda, la comedia de 2013 cuenta la historia de Ana Paula, quien está a punto de casarse cuando descubre que su prometido la engaña con su propia prima. Luego de una noche de farra y bebida, termina durmiendo en la cama de una camioneta pickup, que se dirige a una granja, donde conoce a un doctor y además descubre su verdadera vocación. 6:30 pm. Entrada gratis. Informes (213) 351-6800 y cccmla.com.

Sábado 5

Evento de cocina mexicana

La galardonada autora Diana Kennedy conduce Journey Throught the Cuisines of México, un evento que presentará fragmentos del documental “Nothing Fancy: Diana Kennedy”, a estrenarse próximamente; esto sucederá a las 7 pm en el Million Dollar Theater (307 S. Broadway, Los Angeles). Entre los invitados a esta charla están Carlos Salgado, de Taco María; Gabriela Cámara, de Contramar, Cala, y Bricia López, de Guelaguetza. Antes, los asistentes podrán visitar el Grand Central Market donde probarán comida de los restaurantes mexicanos Ana Maria Mexican Food, La Tostadería, Tacos Tumbras a Tomas y Villa Moreliana. 7 pm. Boletos $15. Informes lafoodbowl.com.

Gira de Paw Patrol La gira de Paw Patrol llegará este fin de semana al Microsoft Theater (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) con un show en vivo en el que se efectúa la carrera entre Mayor Goodway, de Adventure Bay, y Mayor Humdinger, de Foggy Bottom. Sin embargo, no encuentran a Mayor Goodway por ninguna parte. Entonces Ryder reúne a Marshall, Chase, Skye, Rubble, Rocky, Zuma y Everest para rescatar a Mayor Goodway y para hacer la carrera por ella. Sábado y domingo 10 am y 2 pm. Boletos $19 a $85. Informes (213) 763-6030 y axs.com.

Cinco de Mayo en El Monte

La ciudad de El Monte tendrá un festejo del Cinco de Mayo en el Arceo Park (3125 Tyler Ave., El Monte), en el que participa un elenco de reconocidos artistas, entre ellos Rozenda Bernal, Pasteles Verdes, Mariachi Latino de José Cervantes, entre otros. En total serán 15 actuaciones. Contará con puestos de comida y de juegos, concursos y otras atracciones para toda la familia. Los niños del distrito escolar de El Monte recibirán libros gratis. Y la autoras Sandra González y Julia Rae Rodríguez estarán leyendo su libro “Mommy Tell Me Why I Am Radiant/ Mami dime por qué soy radiante”. A partir de las 11 am. Entrada gratis. Informes (626) 580-2001.

Son jarocho y mariachi

Para celebrar el Cinco de Mayo por todo lo alto, The Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge) ofrecerá un concierto que incluye a dos bandas que se han encargado de preservar y difundir la música mexicana en Los Angeles. Por un lado, participa Quetzal, que por más de 20 años interpreta el son jarocho combinado con jazz, R&B, rock y otros ritmos. Y por otro el mariachi Flor de Toloache, formado de mujeres cuya ascendencia es alemana, puertorriqueña, italiana, mexicana, cubana, australiana y dominicana. Ambos grupos cantan en inglés y en español. 8 pm. Boletos $33 a $53. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.

Domingo 6

Festival del Cinco de Mayo

El Coyote y su banda, Virlán García, Enigma Norteño y Marco Flores son algunos de los interpretes que serán parte de los festejos del Cinco de Mayo en el Memorial Coliseum ( 3911 S. Figueroa St., Los Angeles). El evento, apto para toda la familia, incluye un lugar para que jueguen los niños, un espacio donde se venderán cocteles, rifas por parte de patrocinadores, muestras gratis de productos, camiones que venderán comida y concursos. También habrá personalidad de televisión y de la radio. 12 a 8 pm. Entrada gratis. Informes lacoliseum.com.

Música para niños

El cantante peruano Luis, que interpreta rock, reggae, ska, folk y una mezcla de ritmos de América Latina, como cumbia y bossa nova, ofrecerá un show que pretende poner a bailar y a cantar a los asistentes al Zimmer Museum (6505 Wilshire Blvd., #100, Los Angeles). El artista entona sus canciones en inglés y en español. 10:15 a 11 am. Gratis con el pago de entrada al museo, que es de $7.50; gratis menores de 1 año. Informes (323) 761-8984 y zimmer.sharewell.org.