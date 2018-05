El exsargento de LAPD encarcelado por golpear a Rodney King es arrestado por conducir ebrio

El informe de CHP indicó que Koon se mantuvo "educado y cooperativo durante todo el incidente"

El exsargento de policía de Los Ángeles que fue a la cárcel por su participación en la paliza a Rodney King fue arrestado tras chocar contra un automóvil estacionado en el área de Castaic mientras presuntamente estaba bajo la influencia del alcohol.

Stacey Koon, de 67 años, de Castaic, conducía un GMC Yukon 1999 por Heather Lane al oeste de Greenwood Place alrededor de las 3:30 p.m. del martes cuando se estrelló contra un automóvil estacionado, según un informe de incidente de la Patrulla de Caminos de California, que especificó que no sufrió lesiones visibles. Un testigo fue quien marcó el 911 e informó del incidente.

El hombre fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Según ABC News, Koon se sometió a un análisis de sangre, que dio un nivel de alcohol superior al límite legal por una “cantidad decente” pero no el doble, indicando el informe de CHP que Koon se mantuvo “educado y cooperativo durante todo el incidente”.

Koon era el sargento de la policía a cargo cuando Rodney King recibió la tristemente famosa paliza en 1991. Por aquel entonces, era un veterano de 14 años de LAPD que había sido felicitado varias veces por su trabajo.

Aunque en un primer lugar fue absuelto de cargos criminales en su juicio estatal, Koon fue sentenciado a 30 meses de prisión en una corte federal por violar los derechos civiles de King. En sus memorias, Presumed Guilty: The Tragedy of the Rodney King Affair, sostuvo que él y sus compañeros oficiales no hicieron nada malo: en su opinión, los medios de comunicación y los funcionarios fueron los verdaderos culpables de los disturbios de 1992.