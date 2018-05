Emociones encontradas ante la reaparición del niño de Leimert Park

Llevaba desaparecido desde anoche, pero no por un secuestro: simplemente se había escapado

Un niño de 13 años del sur de L.A. que desapareció cuando iba a sacar la basura, ha sido encontrado sano y salvo.

Antes del encuentro, Daniel Marquis Bell había sido visto por última vez poco antes de las 9:30 p.m. del miércoles, mientras sacaba la basura de su residencia a la calle trasera de 2825 W. Vernon Avenue, en Leimert Park.

Según las autoridades de la policía de Los Ángeles, el niño huyó de su casa por su propia voluntad, molesto por las excesivas reglas de su casa. Y lo tenía planeado, porque llevaba una mochila.

El chico fue encontrado gracias a que alguien lo reconoció por una publicación en las redes sociales. Estaba ileso en una parada de autobús cerca de la calle 60 y Bulevar Crenshaw. Miembros de su familia lo llevaron a un cercano Jack in the Box, desde donde llamaron al LAPD, que afirmó que no se emitirán citaciones en el incidente.

La madre de Daniel, Maria Smith, se sintió aliviada pero frustrada: “emociones encontradas. Solo estoy tratando de resolverlo”.