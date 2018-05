Horóscopo: Cómo influyen Marte y Plutón en tu signo en la primera quincena de mayo

Descubre cómo influirán los planetas en las bondades de los 12 signos del zodiaco

Desde el 26 de abril se produce la conjunción de Marte y Plutón en el grado 21 de Capricornio. Si bien hace unas semanas que Marte está aproximándose a Plutón, y ya podemos estar sintiendo su influencia, es ahora cuando se produce el encuentro exacto entre estos dos intensos planetas. ¿Cómo influye en tu signo?

Estarán enfocados en su carrera, su profesión y destino en general. El trabajo y lo social, aquello que se realiza fuera de casa, toma una nueva dimensión y necesitará más dedicación que la habitual para la consecución de objetivos. Sin embargo, a través de los esfuerzos que ahora realicen, podrán alcanzar logros duraderos. Habrá dinamismo y afrontarán nuevos desafíos en su carrera, pero no deben olvidar que la perseverancia es la clave para avanzar. No se resistan al crecimiento y confíen en este proceso. La fusión de Marte-Plutón puede acelerar las despedidas necesarias permitiéndoles alcanzar objetivos que se alinean con sus propósitos. Descarten todo aquello que haya cumplido su ciclo, tienen una misión que cumplir y deberán descartar todo aquello que los retenga o impida su crecimiento.

Para los taurinos esta influencia desde un ángulo afín será más fácil de administrar. Dado que esta combinación se produce en otro signo de Tierra, los taurinos tendrán grandes posibilidades de iniciar una etapa de apertura y cambios novedosos en la forma de ver la vida. Pero deberán cuidarse en cuanto a la comunicación y las posturas inflexibles. Los estudios, las publicaciones, el mundo intelectual y la filosofía adquieren relevancia ahora y pueden ocurrir cambios en la ideología en general. Con el Sol transitando el signo, y el inminente ingreso de Urano a Tauro, durante el mes de mayo, estarán iniciando un ciclo que será muy revolucionario, les abrirá nuevas puertas y los colocará en novedosos escenarios.

Gran esfuerzo y dedicación en aquello que desean lograr. A cambio, los astros les regalarán un período óptimo, ideal para moverse, buscar cambios y evolucionar. La conjunción de Marte y Plutón desde el sector de la renovación propicia la visión clara de aquello que debe ser revisado y transformado. Es posible que los geminianos transiten una etapa en donde el mundo interior y el inconsciente se manifiesten con fuerza.Deberán estar atentos a las señales que reciban desde su interior, ya que aquello que el alma necesita, se expresará con fuerza. Algo se revela para que pueda ser sanado, para cerrar una etapa y aliviar el equipaje. Se trata de un momento de profundo autoconocimiento, que permitirá además hacer ciertos ajustes en las asociaciones y relaciones en general. La eliminación de viejas condiciones, para crear otras nuevas.

En la casa de las alianzas: los socios y la pareja tomarán gran protagonismo. Si bien la oposición de Marte y Plutón puede traer cierta sensación de impotencia y opresión, ya que muchas cuestiones dependen más de los demás que de la propia voluntad y esto puede generar frustración o ansiedad; también representa una gran oportunidad de ver claramente cuáles son las propias debilidades o inseguridades que proyectan en los demás, así como aprender a soltar lo caduco. Como esta poderosa energía planetaria se manifiesta en el sector de los vínculos más estrechos, en el amor, podrán vivir momentos de entusiasmo con quienes comparten intereses, pero se alejarán inevitablemente de aquellas relaciones en las que no haya genuina afinidad. Pero deberán mantener un armonioso equilibrio y evitar la exaltación de las emociones, como los celos y la posesividad.

El enfoque se centra en el área del trabajo y la salud. Intensa semana de actividad que puede ocasionar tensión y afectar la salud. Será imprescindible saber repartir tiempo y energía en cuanto al trabajo y el descanso, dieta equilibrada y obligaciones y ocio. Es posible que surjan luchas de poder en el lugar de trabajo, por lo que será conveniente evitar roces o enfrentamientos y una manera de hacerlo es trabajar aisladamente o con solo el contacto indispensable. Por otro lado, Marte, el gran hacedor, imprime productividad y placer en lo que realiza, pero la necesidad de independencia, propia del planeta, puede inducir a rebelarse con lo establecido, especialmente si el trabajo depende en parte de los demás. La salud y el bienestar también se ponen en el tapete. Buen momento para realizar chequeos médicos, dietas, cambiar hábitos o iniciar una nueva actividad placentera.

La energía estará enfocada hacia el amor, los hijos, sentimientos y la creatividad. La armoniosa e intensa fuerza que reciben los virginianos de Marte y Plutón desde un signo afín, puede manifestarse como una explosión de inspiración y creatividad, el deseo de realizar actividades físicas, así como llevar a cabo expresiones artísticas ya que sus ideas podrán plasmarse con mayor facilidad. Marte y Plutón, planetas viriles, inclinan a la exaltación de las fuerzas sexuales, con mucho magnetismo y atracción, pero deben cuidarse de manifestar agresividad o impetuosidad a la hora de relacionarse. La conexión con la diversión y el placer son enfocadas de distinta manera y la relación con los hijos puede necesitar de ciertos ajustes. La Luna en Virgo, en armonía con el Sol, señala un buen canal de manifestación emocional e invita a conectarse con la propia intuición confiando en las propias corazonadas.

Esta fuerte combinación planetaria desde un punto hostil para Libra, puede provocar cierta tensión e impulsarlos a responsabilizarse y realizar cambios en especial, en cuanto a lo referido al hogar y la familia. Produce una enorme necesidad de seguridad familiar y doméstica, que es lo que se intenta alcanzar ahora, pero posiblemente acompañado de la carga de temas pendientes de la familia. Podrán sentir por momentos que todo está en contra y que nada funciona, aunque ciertamente no es así. Deberán considerar que esa señal externa, que todo lo que suceso en el exterior no es otra cosa que el espejo interno de lo que están sintiendo en su interior. Por eso es importante aclarar los problemas internos, y no esperar a que las circunstancias sean perfectas para resolverlos. En positivo, manifiesta el momento ideal para reconciliarse de una manera u otra con su historia, con todo el pasado, para poder alcanzar una meta importante en el plano personal, relacional y espiritual.

Escorpio es uno de los signos más beneficiados en este período. Gracias al tránsito de Júpiter en el signo, se trata de una etapa plena de oportunidades, expansión y desarrollo social y personal. En esta etapa, la conjunción Marte-Plutón, desde un ángulo afín, los invita a profundizar la comunicación y los contactos con las personas de su entorno. Escorpio, dotado con la capacidad de percibir lo que los demás ocultan y sus puntos débiles, deberá estar atento a la forma en que se conduce a fin de no lastimar ni manipular a los demás. Puede traer rivalidad entre hermanos o alguien que consideran un verdadero amigo puede mostrar otra cara. Con el guerrero Marte y el vengativo Plutón, no deberán decir algo de lo que puedan arrepentirse, sino más bien esperar hasta que pase la tormenta. En una nota positiva, esta fusión puede hacer que una sólida asociación se afiance en esta etapa.

Para los sagitarianos, esta conjunción Marte-Plutón hace que la relación con el dinero pueda sufrir una transformación en tu segunda casa de las finanzas. En lugar de vivir al día, deberán tomar medidas y ser previsores. Conscientes de la realidad y sus posibilidades, podrán dejar atrás ciertos comportamientos descuidados con respecto a los propios recursos, equilibrar las finanzas y defender sus intereses de una manera más madura, segura y confiada. Esta poderosa combinación planetaria, estimula la ambición y el deseo de progreso pero deberán reducir gastos, especialmente si han estado consumiendo su presupuesto como si no hubiera un mañana y encontrar maneras de aumentar las ganancias, ya sea que eso signifique iniciar un negocio o pedir un aumento. La energía positiva y el optimismo propios de Sagitario deberán mantenerse en pie para que las cosas salgan como las planean.

Un profundo impulso de transformación se hará notar en estos días en la vida de los capricornianos. Esta poderosa conjunción planetaria en el signo solar, señala una etapa clave en el año en la que contarán con máximo impulso y resolución. Tiempo propicio para romper con viejos patrones de repetición y atender aquellos asuntos que estén pendientes para darles un cierre definitivo. Se trata de una experiencia liberadora que dará un nuevo impulso a sus vidas y las renovará completamente. La intensa conjunción de Marte y Plutón en Capricornio constituye un factor desestructurante así como la necesidad de realizar ciertos cambios profundos. Seré necesario ser flexibles y fluir con las energías que actúan en este momento ya que de lo contrario podría generar una gran crisis, frustración o descontento.

La influencia planetaria de esta semana marcará un buen momento para poner a prueba sus deseos y convicciones. Se moviliza el mundo interior, se activa el inconsciente y todo aquello del pasado que esté pendiente, cobra vida ahora para ser resuelto. Contarán con mayor poder interior, fuerte intuición y sabrán con certeza qué camino tomar al conectarse con la sabiduría interior. Pero es posible que estén anímicamente inestables y pasen de estados de euforia y exaltación a otros más melancólicos e introspectivos. Será conveniente evitar el contacto con personas negativas o envidiosas, en especial dentro del entorno laboral. Prestar atención a todo lo que dicen, ya que las palabras podrán ser decisivas en el trabajo. Esta fuerte combinación planetaria, en el signo anterior, los invita a realizar un balance, una síntesis de lo ocurrido hasta ahora para llegar a importantes conclusiones.

Se moviliza la vida social, las amistades y los anhelos personales. Esta intensa combinación planetaria aporta vitalidad, capacidad de afirmarse y sostén. Es probable que estén más activos en asuntos de tipo social y ocuparse en tareas de grupo u organización. Sin embargo, las relaciones sociales y de amistad podrían traer situaciones complejas y hasta explosivas, habrá que hacer algo constructivo con estas energías. No es buena época para estar solo, por el contrario, esta es una gran oportunidad para aprender a compartir intereses y subordinar las necesidades del propio ego por las de los demás, por el bien común. Para saber compartir sus energías y trabajar con otros en algún proyecto. También es posible que exista alejamiento de ciertas personas, que algún amigo esté pasando por un momento difícil o que surjan nuevos grupos con quienes compartir gustos e intereses.

Por: Susy Forte