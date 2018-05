Antonio Villaraigosa será el mejor gobernador para los latinos en California

Por Ron Herrera, Secretario-Tesorero de Teamsters Local 396

El 2018 representa un año crítico para las familias Latinas en todo el país. Este es el año en el que luchamos a nivel local, estatal y nacional para elegir a los líderes que reflejan la diversidad en nuestro país y encarnan los valores que nos llegan más al corazón incluyendo el trabajo duro, la unificación familiar, y un futuro mejor para nuestros hijos. La administración presidencial actual ha separado a miles de familias Latinas debido a las redadas y deportaciones que se enfocan en personas no por su carácter, sino más bien a causa del color de su piel y el idioma que hablan. Estas acciones también han resultado en que muchos trabajadores Latinos no reportan injusticias en sus lugares de trabajo por miedo a una redada de ICE. Yo he sido testigo de estos tipos de acciones de primera mano, y es por eso que hay que luchar contra este agenda de odio con todas las herramientas a nuestra disposición.

Una de estas herramientas es ejercer nuestro deber cívico de votar. Estas elecciones determinarán muchas cosas, incluyendo el futuro debate sobre la reforma migratoria y la aprobación de leyes que pueden ayudar a mejorar la vida de los trabajadores al sacarlos de las sombras y permitirles organizarse y tener una voz en el trabajo.

Una de las campañas políticas más importantes que enfrentamos aquí en el Estado de California es la elección de nuestro próximo gobernador. Es esencial, en particular durante los tiempos actuales que estamos viviendo; elegir a un candidato con liderazgo comprobado que continuará guiando nuestro estado en un camino que da prioridad a la protección de los inmigrantes, la creación de buenos empleos, y el fortalecimiento de nuestra clase media. Antonio Villaraigosa es un candidato que va a luchar por los Latinos en California debido a su historial probado.

Durante toda su vida adulta, Antonio Villaraigosa ha sido un hombre del pueblo; defendiendo los derechos de los inmigrantes y gente trabajadora que lo inspiró a correr y ser elegido como un sirviente público. Antonio Villaraigosa ha apoyado a los trabajadores Latinos cuando más lo necesitaban. Como Alcalde de Los Ángeles, él defendió los derechos de los choferes del puerto para luchar por un medio ambiente más limpio y buenos trabajos al pasar el Programa de Camiones Limpios, que ayudó a limpiar nuestro aire y combatir la mal clasificación ilegal de los choferes del puerto, la mayoría de los cuales son Latinos y cuyas familias viven en barrios mayoritariamente afectada por la contaminación del aire. También comenzó el proceso de transformar el sistema de residuos y reciclaje comercial de Los Ángeles para proporcionar el reciclaje de todos los Angelinos y asegurarse de que miles de trabajadores de sanidad en Los Ángeles, en su mayoría Latinos; tuvieran un empleo seguro y pudieran proporcionar una mejor vida para sus familias. Antonio Villaraigosa también actualizó infraestructura crítica, pasando varios contratos que ayudaron a crear buenos trabajos de construcción que pusieron más dinero en las comunidades Latinas.

Es crucial apoyar a un candidato que defiende los derechos de gente trabajadora independientemente de su origen para ejercer sus derechos y mejorar su calidad de vida. Tenemos la oportunidad de elegir a un gobernador que ha apoyado y seguirá apoyando a la comunidad Latina, que es la columna vertebral de industrias vitales que mantienen la economía de nuestro estado fuerte. Yo le pido a otros líderes Latinos en el estado de California que hagan todo lo que puedan para ayudar a conseguir el voto para Antonio Villaraigosa para asegurar un futuro brillante para nosotros y para futuras generaciones de Latinos en nuestro estado.