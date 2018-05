Aseguran que agentes de ICE llegaron con cascos de construcción para no llamar la atención durante redada

Una vez dentro de zona de construcción comenzaron a detener a los trabajadores que no tenían papeles

Un nuevo reporte deja al descubierto las tácticas de ICE para maximizar el impacto de sus redadas cuando salen en busca de indocumentados.

Según el testimonio de parte de los 27 inmigrantes que fueron arrestados durante una redada de ICE en Omaha, Nebrasta a finales de abril, los agentes migratorios entraron al sitio de construcción mimetizándose con el resto de los trabajadores.

“Entraron a la construcción usando cascos como los de nosotros. Llegaron a la oficina del superintendente y después comenzaron a arrestar a todos los hispanos que no teníamos papeles”, aseguró uno de los detenidos a MundoHispánico.

“Iban en vehículos particulares y yo estaba por decirles que no podían pasar porque no está permitido el ingreso a esa clase de carros, cuando se bajaron con sus chalecos y armas, entonces me imaginé de qué se trataba y así fue, unos minutos mas tarde nos tenían esposados a varios”, dijo otro de trabajadores al medio informativo.

ICE aseguró que la operación estaba dirigida contra tras seis sujetos que tenían antecedentes penales, entre ellos haber regresado al país tras ser deportados, sin embargo como es común en esta clase de operaciones un gran número de arrestos colaterales se produjeron.

El operativo fue liderado por agentes de la unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI).

“ICE tiene por política no revelar las estrategias ni hablar sobre las tácticas usadas por su personal para detener a los individuos que buscamos”, indicó la agencia a MundoHispánico tras ser consultada sobre este operativo en específico.