Caballo electrocutado por charco energizado en Lake View Terrace

El jinete era un niño de 13 años que no fue herido pero dice estar "muy triste"

Un niño de 13 años está de luto por la pérdida de su amado caballo, el cual murió electrocuatado anoche mientras ambos paseaban por Lake View Terrace.

Poco antes de las 7:30 p.m., se produjo un incendio en un transformador en la cuadra 10900 de West Foothill Boulevard. Los bomberos acudieron rápidamente, pero un charco de agua se energizó.

Mientras los bomberos trabajaban para apagar el incendio, dos caballos y dos jinetes jóvenes se acercaron a la escena. Los bomberos intentaron que los niños se alejaran, pero Manuel Medina, de 13 años, y su amigo no se dieron cuenta de que algo andaba mal.

Cuando se acercaron, el caballo del amigo pudo saltar sobre el charco, pero el de Medina no lo logró. Tan pronto como el animal entró en el charco, cayó al suelo con él encima. Por suerte, el chico no fue herido, pero el caballo no tuvo tanta suerte.

El chico intentó ayudar a su amigo de cuatro paras. “Nunca lo sentí. Me bajé e intenté ayudar al caballo, pero él no lo logró. Estaba siendo electrocutado, estaba temblando”, dijo. “Estoy muy triste. No tengo miedo. Estoy triste”.

Este caballo había escapado de la muerte una vez: el año pasado fue uno de los cuatro caballos únicos caballos (de aproximadamente 30) de su establo que sobrevivieron al Creek Fire.

A raíz del incidente, cerca de 900 personas en el área se quedaron sin electricidad.