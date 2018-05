Angelique Boyer de regreso a las telenovelas en Televisa y Univision

Toca contarlo. Vuelvo a la televisión. Y esta vez el compromiso es escribir una historia para la pantalla de @televisa, el canal de televisión más importante de México y el principal productor de contenido dramático en habla hispana. Estoy escribiendo una historia que me tiene muy entusiasmado junto con la gente de @wstudiosoficial, gente talentosa y que tiene muy clara la necesidad de generar historias novedosas, modernas y con olor a siglo XXI. Todo esto también de la mano de @thelemonstudios que ya ha demostrado con creces el estupendo nivel de factura de sus producciones. En fin, ya el proyecto está en marcha y el entusiasmo es colectivo. Extrañaba la adrenalina de concebir historias en formato audiovisual para millones de espectadores. Ya tuve la oportunidad de asistir a la primera sesión de casting y, como debe ser, se está imponiendo el criterio de contar con los mejores actores posibles. Ya les seguiré contando. #méxico #televisa #nuevoproyecto

