Conoce las telenovelas y series que llegan a Telemundo en 2018-2019

Regresa "El Señor de los Cielos", "Betty, La Fea" y "La Reina del Sur"

Telemundo viene con todo para la nueva temporada de televisión anunciando su nueva programación que incluye una histórica séptima temporada de “El Señor de los Cielos”, la tan esperada secuela de “La Reina del Sur”, una nueva versión de “Betty, La Fea” y series de alto impacto como “Falco”, “Falsa Identidad” y “Prisionero Número Uno”.

¡Conoce todas las nuevas telenovelas y series aquí!

El Señor de los Cielos regresa para la séptima temporada. Para evitar caer en manos de la ley mexicana, Aurelio Casillas se entregó a las autoridades de los EE. UU., que obtuvieron su extradición. Cuando está a punto de ser trasladado a la corte para leerle sus acusaciones, sus enemigos y rivales le preparan una sorpresa. Esta promete ser otra temporada llena de acción de una de las súper series más exitosas de Telemundo.

Señora Acero, el gran éxito de Telemundo regresa para la quinta temporada, cuando Vicenta Acero – La Coyote – debe enfrentar toda clase de peligros, incluido un enemigo del pasado que viene a saldar una vieja deuda y se venga de su hijo. Esto marca el comienzo de una implacable persecución y Vicenta se verá obligada a huir para proteger el legado de su familia.

El Barón Rojo es la historia de Nacho Montero, un bon vivant culto y educado con una afición por la aventura que se embarca en una búsqueda para convertirse en uno de los pioneros del narcotráfico en los años ochenta. En un acto de rebelión contra sus padres, se une a los jefes de los carteles más poderosos de la época e inunda a Estados Unidos de cocaína. Todo parece estar listo para que El Barón conquiste el mundo, pero los excesos, la violencia y la ilegalidad de la vida de Nacho lo hacen finalmente perder todo por lo que luchó.

La Reina del Sur 2, el éxito mundial de Telemundo, se reanuda con el regreso de Teresa Mendoza (Kate del Castillo), quien después de convertirse en una de las mayores narcotraficantes en España, y desaparecer, ahora se ve obligada a regresar a este peligroso mundo para salvar la vida de su hija. Teresa regresa a México después de ocho años para reunirse con el secuestrador de su hija y enfrentar a sus enemigos y el pasado que tanto luchó por dejar atrás.

El Recluso (The Inmate) es una innovadora nueva serie premium que cuenta la historia de un hombre en una misión secreta en una prisión de máxima seguridad para rescatar a la hija de un prominente juez estadounidense. El protagonista es interpretado por el actor Ignacio Serricchio (Lost in Space, Bones, The Wedding Ringer).

Falco es una serie policiaca sobre un joven detective de homicidios que se despierta 23 años después de recibir un disparo y quedar en coma. El mundo a su alrededor ha cambiado: se perdió la infancia de su hija, su esposa se volvió a casar, y tiene que aprender a trabajar con su nuevo socio. Pero Falco no ha perdido sus facultades detectivescas, y él y su equipo lucharán para adaptarse, tratando de realizar su trabajo mientras intentan descubrir qué sucedió 20 años atrás.

Sin Senos Sí Hay Paraíso comienza cuando Catalina La Pequeña y Daniela esperan los resultados de quién será coronada como la reina de su pueblo. Yesica Beltrán, quien asiste al evento vestida como su hermana, se ha puesto en contacto con los jueces e intenta sobornarlos para inclinarlos a favor de Daniela. Pero Catalina La Pequeña se destaca no solo por su belleza, sino también por su inteligencia. El resultado de este concurso definirá el curso de sus vidas.

Falsa Identidad es la historia de Isabel y Diego, dos extraños que deben huir de su pasado para escapar de sus enemigos. Diego dejó a su familia después de que su padre murió y su madre se volvió a casar. En un acto de rebelión, Diego se involucró en el mundo del crimen, vendiendo combustible al traficante de drogas más poderoso de la ciudad, Gavino Gaona. Isabel se casó con Porfirio “El Corona”, miembro de una banda norteña, cuando tenía 15 años y enfrenta una vida de abuso doméstico. Esta nueva serie contará la historia de dos desconocidos que huyen de su pasado y deben asumir nuevas identidades para hacerse pasar por una pareja felizmente casada y así escapar de sus enemigos y sobrevivir.

Prisionero Número Uno cuenta la historia de Carmelo Alvarado, un inmigrante trabajador que migra a los Estados Unidos para escapar de la pobreza y, después de encontrar un éxito moderado, es deportado a México. De vuelta a casa, el carisma y la apariencia agradable de Carmelo eventualmente lo llevan a un programa de televisión, donde los comentarios políticos contundentes del anfitrión sobre el nuevo presidente de Estados Unidos le dan una popularidad masiva y una audiencia a la misma altura.

Este inesperado éxito catapulta a Carmelo a la vida política y, finalmente, hasta la presidencia de México. Aquí, sin embargo, lo esperan problemas. Los colaboradores más cercanos de la estrella de la televisión ahora convertido en presidente, traicionan su confianza y lo encarcelan, ganándole el nuevo título de Prisionero Número Uno (Prisionero # 1). Desarrollado conjuntamente con Keshet International, la serie de Telemundo se basa en una idea de Shira Hadad y Dror Mishani (Wisdom of the Crowd), que actuarán como productores ejecutivos con Avi Nir de Keshet, Kelly Wright y Rachel Kaplan.

Betty en Nueva York es el recuento moderno de la innovadora historia, Yo soy Betty, la fea. Esta nueva adaptación cuenta la historia de Beatriz Aurora Rincón Lozano, una latina inteligente y habilidosa que reside en Nueva York y, después de seis meses de ser rechazada en múltiples entrevistas de trabajo debido a su falta de atractivo físico, decide aceptar un puesto por debajo de sus calificaciones. Luego consigue un trabajo en V & M Fashion como secretaria del presidente de la compañía, confiando en que eventualmente se elevará en los rangos. Su escaso sentido de la moda la hará víctima del ridículo y la humillación, erosionando su autoestima, ya que se encuentra rodeada de modelos y mujeres hermosas. En medio del glamour y el negocio, y la lucha entre la belleza y la fealdad, Betty crecerá como mujer, pero también enfrentará el mayor desafío de su vida, uno que incluso todos sus títulos y especializaciones no le ayudarán a resolver: el amor.