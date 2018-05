La Final del Oeste y lo reyes de la lucha: lo que viene en la Bahía

Domingo 20 de mayo

Warriors y Rockets por el campeonato del Oeste en la NBA

Pues una final electrizante que todos los fanáticos del mejor basquetbol del planeta estaban esperando: Warriors vs Rockets, dos de los mejores equipos del campeonato enfrentándose por la final del Oeste. Quien logre derrotar al contrario enfrentará ya sea a los Celtics de Boston o a los Cavaliers de Cleveland (después del repasón que le dieron a Toronto, es más probable que la final sea una vez en contra de los Cavaliers). A los largo del torneo los Warriors han estado un tanto erráticos, a diferencia del dominio que solían ejercer sobre el resto de los equipos en temporadas pasadas. Los Rockets, por el contrario, han salido un y otra vez a sudar la camiseta y sus quinteta ha brillado en gran parte por la actuación de Chris Paul y el reavivado James Harden. Aunque será peleado hasta el último minuto y a pesar de no llevar la ventaja de casa como en los últimos dos torneos, los Warriors tienen muy buenas posibilidades de llegar a su cuarta final consecutiva. El Oracle Arena será el escenario de los juegos 3 y 4 de la serie. De ser necesario, el séptimo juego se realizará en Oakland también. Domingo 20 de mayo a las 5 pm el número 3 y el martes 22 de mayo a las 7:05 pm el 4to. Boletos próximamente a la venta visitando nba.com/Warriors.

Martes 22 de mayo

Elefantes blancos y marineros en el Coliseo

Los Atléticos de Oakland siguen sin encontrar la magia en sí mismos y por eso están en el fondo de la tabla del Oeste de la Americana. En su división y no en mejor condición están los Marineros de Seattle, a pesar de contar con estrellas como Robinsón Canó, Felix Hernández o el veteranazo Ichiro Suzuki, quien regresa al equipo que lo proyectó al principio de su carrera ahora que ya va de salida. Así que Lowrie, Piscotty y Fowler tendrán a un rival de su altura. Martes 22 y miércoles 23 de mayo a las 7:05 pm; jueves a las 12:35 pm. Coliseo de Oakland. Mlb.com/athletics para compra de entradas y más detalles.

Sábado 6 de julio

El rey de los luchadores independientes

Las principales firmas luchísticas del área de la Bahía, All Pro Wrestling y Pro Wrestling Revolution, se unen para presentar “King of Indies”, o el rey de los independientes. Ambas firmas presentarán a sus mejores cartas para darles mayor proyección en el mundo de la lucha libre. Entre los gladiadores programados se encuentran Dragon Lee, Timothy Thatcher, Jeff Cobb, Faut, Rysuke Taguchi y Flip Gordon, más los que faltan por confirmar. Este será un encuentro emocionante, pues ambos establos querrán demostrar superioridad ante la institución rival. El King of Indies 2018 se realizará en el Pacelli Event Center (145 Lake Merced Boulevard, Daly City, CA 94015), este sábado 6 de julio desde las 7pm. Boletos en eventbrite.com o en Facebook.com/King of Indies #KOI8.