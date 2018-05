Lo que faltaba: “Corridos verdes” que promueven la mariguana

El "Rey de los corridos verdes" y sus canciones han marcado un nuevo género

Un nuevo género de música se está gestando en la radio, se trata de las canciones que hace el sinaloense Lenin Ramírez, quien aparte de que está a favor de legalizar las drogas en México, le canta a todos aquellos que les gusta echarse su cigarrito de mariguana, así como lo dice su polémico tema Rolling one. En exclusiva para GRUPO CANTÓN desde Los Ángeles, el cantante dio los detalles.

“Aquí en Estados Unidos, en donde generalmente andamos trabajando, es legal la mariguana, la gente puede ir a comprarla, yo no soy consumidor, de hecho no fumo, pero aquí la gente puede ir y comprarla, es por eso que yo no le canto a la persona que distribuye la mariguana, sino al que la consume… Puede ser una persona profesional que le gusta la mota y un día se compra su cigarrito y luego se va la oficina a trabajar, eso no quiere decir que sea una persona de un oficio malo. Por eso en mi tema Rolling one, es una rola para todos los que les gusta la mariguana”, platicó.

Continuó Lenin. “Es la moda aquí en EEUU, aunque en otros países no la quieren legalizar y por eso nos decidimos hacer una canción para todos los mariguanos. Sí estoy a favor de que se legalice la mariguana allá en México, si se legaliza la mariguana o cualquier droga ya no va haber violencia porque ya no van a estar peleando los carteles, lo que pasa es que no le conviene al gobierno porque la droga y la enfermedad es el mejor negocio”.

El artista no ha recibido ninguna represalia por parte del gobierno por sus polémicos corridos. “Tenemos que buscarle muchas ganas, porque mi género es muy criticado por el motivo de que cantamos corridos verdes, en donde tenemos la misma libertad de expresión que otros cantantes que andan buscando el sustento. Ha esto nos tocó dedicarnos. Qué bueno que me consideren El rey de los corridos verdes, no había grabado corridos verdes así hasta este año, bueno grabé uno el año pasado pero no se oyó mucho, pero ahora que grabamos Rolling one, es el que se anda escuchando bien y pues gracias a Dios que está saliendo”, dijo.