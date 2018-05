Gana terreno el “corrido alterado”, una versión más violenta que los “narcocorridos”

Hablan de descabezados y ejecuciones

Prohibidos en varios estados de México, los narcocorridos podrían estar en vías de extinción y no es porque sus intérpretes hayan decidido dejar de hacer apología del crimen organizado, sino porque el género del corrido alterado está ganando terreno.

Miguel Olmos Aguilera, analista del tema en el Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Tijuana, México, explicó a Infobae que una versión más violenta y explícita de los corridos que exaltan al narcotráfico ha desplazado a los narcocorridos, que relataban “hazañas” criminales con un tono más figurado, romántico y hasta cierto punto, poético.

“El narcocorrido ha sufrido un declive porque hay otros géneros que abundan alrededor de esta manifestación musical y que han diluido esta tradición”, dijo Olmos Aguilera.

Intérpretes como El Komander, M1 y Los Buitres, han ganado gran popularidad en el norte de México, California, Arizona y Nevada, no solo con letras, sino con una imagen que rememora a varios hijos de capos del narco que presumen sus opulencia, visten gorra tipo militar o usan barba cerrada.

“Es como un corrido plus, trae más violencia explícita con lenguaje explícito sobre los hechos violentos y enfrentamientos que ya no es lo poético de antes. Pero a veces también es una ficción porque las escenas de las que escriben a veces no sucedieron”, agregó el especialista.

“Con cuerno de chivo y bazuca en la nuca, cortando cabezas al que se atraviesa, somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar”.

México vive un grave problema de inseguridad por los conflictos entre cientos de bandas de narcotraficantes dispersos por el territorio, así que hay muchas voces que se oponen a este tipo de letras que reafirman la narcocultura que copta jóvenes desde temprana edad.

“Como compositor creo que tenemos la responsabilidad de crear música buena, sana”, dijo a Suelta La Sopa, Humberto Plancarte, vocalista de la agrupación Tierra Cali, que ingresó al género de los corridos con una letra diametralmente opuesta, “dirigida al ranchero verdadero que trabaja la tierra”.

“Hoy en día se han desatado olas de violencia y la música tiene la injerencia del 30 % en los jóvenes, por eso nos damos a la tarea de hacer música saludable”, aseguró.