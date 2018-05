Mujer anuncia por Facebook Live pelea con otra y transmite batalla completa

La rival terminó sin ropa en plena calle

Una mujer transmitió a través de “Facebook Live” su pelea con otra fémina en hechos ocurridos en Levittown, Puerto Rico.

La protagonista de la transmisión comenzó su video instando a las personas a que compartieran su clip porque “esto no se lo va a querer perder”.

“Déjame contarles algo, yo, yo no fronteo y no estoy en nota (mientras se señala uno de sus ojos) ayer, anoche… yo soy gringa así que si digo algo mal discúlpenme, pero traten de entenderme. Mira, ayer había una chamaca roncándome dizque ella me iba a dar una catimba y que yo le fui corriendo pues entonces como yo soy sí una hija de pu.. de verdad y le tengo ganas y le voy a meter en la cara por pu… y por pende… mira dónde estoy para que salga”, dijo la mujer que estaba estacionada frente a un restaurante de comida rápida que queda al lado de la casa de la fémina que dijo que iba a agradir.

Aquí puedes ver el video

Luego de decir todo eso y varias palabras soeces, la mujer, que se identificó como Dezirae, llamó desde su celular a la otra a quien identificó como Nicole, para decirle que estaba frente a su casa. Acto seguido, llegó hasta su residencia y comenzaron a pelear mientras varias personas observaban. En un principio intentaron separarlas, pero una mujer dijo que no se metieran y dejaron que se fueran a las manos.

En medio de la pelea, Nicole quedó totalmente desnuda cuando Dezirae le arrancó el traje y ésta no llevaba puesta ropa interior. Ambas se tiraron a la carretera a pelear mientras eran grabadas con clulares por personas que allí se encontraban. Al cabo de un rato fueron separadas y una mujer escoltó a Nicole hasta dentro de su casa, mientras Nicole hacía alarde de que le metió duro a Nicole.

“La dura soy yo y qué pasó”, terminó diciendo en el video.

Primera Hora se comunicó con la oficina de prensa de la Policía del área de Bayamón, pero al momento no tienen ninguna querella de ese incidente.

Aquí puedes ver el video