Inmigrante comete falta con su visa F-1 de estudiante, ICE lo arresta y lo deporta

El inmigrante no asistió a clases y compró armas de alta potencia levantando sospechas

Un estudiante extranjero fue deportado por agentes de ICE luego de cometer una falta que lo hizo perder su visa de estudiante.

Wenliang Sun, de 26 años, ciudadano de China, fue arrestado ICE el pasado 7 de febrero de 2018, luego de que se cancelara su visa de estudiante o condición de no inmigrante.

El estatus de no inmigrante de Sun terminó luego de que compró armas de fuego de alta potencia al igual que por no asistir a clase, requisito fundamental de la visa F-1.

Luego de estar arrestado por cerca de tres meses Sun fue deportado este martes, informó ICE en un comunicado.

La policía descubrió que el inmigrante había comprado legalmente dos rifles de alto poder. En su momento, Sun le dijo a las autoridades que no tenía la intención de hacerse daño ni a sí mismo ni a nadie, y que no había amenazas específicas.

La policía de la Universidad Central de Florida comenzó a investigar a Sun después de que él hizo “declaraciones inusuales” a un consejero el año pasado.

“Esta remoción es el paso final en el proceso donde las fuerzas de seguridad locales y federales trabajaron juntas para asegurar que esta persona no tuviera la oportunidad de cometer una atrocidad”, dijo Marc Moore, director de la oficina de campo de ERO en Miami.

“El mensaje ‘Ver algo, decir algo’ funcionó en todos los niveles”, dijo el jefe de policía de la universidad, Richard Beary. “La gente notó un cambio angustiante en este joven y lo alertaron”.

El 21 de marzo, un juez de inmigración ordenó el regreso de Sun a China por no haber cumplido los términos de su condición de no inmigrante. Sun no puede regresar al país por al menos 10 años.