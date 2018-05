La sorpresa que Chiquis le dio a Jenni Rivera el Día de la Madre en 2011

Memorable...

El Día de las Madres del 2011 no fue uno cualquiera para “La Diva de la Banda”.

La cantante Jenni Rivera recibió de su hija Chiquis una sorpresa memorable.

Chiquis decidió celebrar por todo lo alto a su madre y contrató a un mariachi que llegaron hasta la casa familiar para amenizar la actividad.

“Sentí en mi corazón, ya que ella trabaja, se merecía…según iba a ser un ‘barbaque’, pero yo dije, lo voy a hacer en grande, un mariachi, una banda, una comida.

Quiero que ella descanse, que se divierta, que esté con sus amigos, con su familia”, dijo Chiquis en entrevista con el programa en ese momento.

Jenni, por su parte, estaba más que complacida por el agazajo.

“El Día de la Madre se celebra porque yo siento que es lo más importante en mi vida; la dicha, la bendición de ser mamá, de que Dios me dio estos hijos para celebrarlos, para amarlos y para luchar, porque si no estuvieran ellos, yo no hubiera luchado”, dijo Jenni sobre el “reventón”.

El único que no participó del evento fue el hijo mayor de la cantante, Michael Rivera mejor conocido como Mike Rivera.

Para esas fechas, Michael cumplía las disposiciones del juez que le impuso tres años de libertad supervisada luego de declararse culpable por haber mantenido relaciones sexuales con una menor.

Aquí puedes ver el video