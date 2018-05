Mira lo qué conto esta cantante mexicana sobre Luis Miguel y Luisito Rey

¿Sabías que #LuisMiguel lanzó su primer sencillo a los 11 años? 😱🎶 ¿Quién sabe cómo se llama ese sencillo? (📸: @lmxlm) #LuisMiguelLaSerie

A post shared by Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie) on May 4, 2018 at 12:26pm PDT