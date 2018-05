Candidatos para sheriff del Condado de Los Ángeles explican por qué son la mejor opción

El actual líde, Jim McDonnell, busca seguir en el cargo, contra dos exmiembros de la corporación

A pocos días de la elección primaria del 5 de junio, dos contendientes intentan destituir al actual sheriff de Los Ángeles, Jim McDonnell y liderar la agencia de su tipo más grande de Estados Unidos.

Ellos son el comandante retirado Bob Lindsey y el teniente jubilado Alex Villanueva. Ambos sirvieron en el Departamento del sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) por 32 años. McDonnell recalca cambios positivos bajo su mandato y espera continuar con su labor en un segundo término.

Bob Lindsey

El nativo de Los Ángeles, Robert “Bob” Lindsey, de 62 años, dijo que decidió postularse porque el LASD esta “en crisis”.

McDonnell carece de liderazgo para enviar a más agentes del orden a las calles, no sabe administrar el presupuesto del departamento ni las cárceles, aseguró Lindsey.

“Hay un déficit de más de 200 millones de dólares con dos meses restantes. Y cuando tienes ese déficit con dos meses restantes la probabilidad es que van a haber recortes que serán peligrosos para la comunidad”, expresó.

El reporte del estado del presupuesto del sheriff reporta un déficit de $40 millones de dólares y menciona gastos adicionales. En parte el déficit se debe a la falta de suficientes agentes, lo que causa que los existentes trabajen horas extras, así como gastos excesivos en otros medios.

El excomandante dijo que la seguridad de la comunidad, que es lo más importante para el LASD, se esta haciendo a un lado. El crimen ha subido y los agentes no saben cómo lidiar con el problema de la indigencia y la salud mental por falta de entrenamiento, aseguró el candidato.

En cuanto a la ley del estado santuario, la SB54, Lindsey tiene opiniones encontradas y reconoce que existe temor de parte de la comunidad inmigrante para acercarse a los agentes del orden.

Sin embargo, aunque dejó claro que no deben mezclar la política con las fuerzas del orden, sí aclaró que apoya la presencia de agentes migratorios dentro de las cárceles.

El candidato propone que solamente aquellos que caen bajo la categoría de criminales en la SB54 como ofensores sexuales, criminales violentos o asesinos deben ser entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“La cooperación con ICE es para que se lleven a esas personas sin permitir que regresen a las comunidades porque no quiero nunca que ICE llegue a la comunidad, no quiero que ICE toque la puerta de hogares, no quiero que vayan a los restaurantes ni estén persiguiendo a nadie en el condado de Los Ángeles”, dijo Lindsey. “Quiero ser yo quien entregue [a ICE] a las personas que cometieron crímenes sin poner problemas en la comunidad”.

Agregó que es importante recalcar que no todos los inmigrantes—con documentos o sin estos—son criminales y quienes acatan la ley deben ser bienvenidos en las comunidades.

Lindsey es un gran partidario de la segunda enmienda de la Constitución, la cual permite a los ciudadanos “responsables” estar armados. Como abuelo de cinco nietos que asisten a diferentes escuelas, dijo que le preocupa su seguridad. Por ende, él apoya que las personas con entrenamiento adecuado estén armadas y sepan cómo y cuándo deben utilizar su arma.

“Necesitamos personas apropiadamente entrenados, que tengan sentido común sin récord criminal que sean capaces de defender a nuestros hijos”, dijo Lindsey, aclarando que no cree que los maestros son quienes deberían de portar estas armas. “Hay agentes de la policía que son maestros y esta sería una buena opción…pero no queremos dar a conocer quiénes son los que cargan las armas”.

Alex Villanueva

Alejandro Villanueva nació en Chicago, de padre puertorriqueño, y de niño vivió varios años en Puerto Rico.

Con un español casi perfecto, Villanueva, de 55 años, dijo que decidió postularse para liderar el LASD ya que antes de jubilarse se dio cuenta que el Departamento continuaba muy mal.

“El crimen sigue subiendo, la moral de los agentes esta por el suelo. No podemos reclutar a nadie para entrar en esta profesión, específicamente en nuestro departamento porque nadie le tiene confianza al alguacil”, dijo Villanueva.

Él aseguró que los problemas de corrupción interna en el LASD continúan porque muchos de los superiores son los mismos que estaban bajo el mandato del exSheriff Lee Baca, quien fue declarado culpable de obstrucción de la justicia y otros cargos el año pasado.

“Y yo no podía retirarme, irme y dejar el [LASD] en estas condiciones. Sería una falta de responsabilidad mía y yo me decidí a cambiar la situación”, aseguró.

Tras la destitución del Sheriff Baca y la llegada del Sheriff McDonnell en el 2014, la promesa de un cambio y transparencia en el departamento no resultó, dijo Villanueva.

“Una cosa específica que sí cambio fue el color de las chapas [hebillas] de los cinturones y otros metales en los uniformes”, dijo Villanueva. “Es el único cambio que hizo [McDonnell] porque todos los programas, las prácticas, las pólizas, todo lo que había en el departamento bajo Lee Baca, McDonnell lo continúo. Hasta las mismas personas corruptas, no solamente los mantuvo pero los promovió”, aseguró.

Villanueva dijo que queda un porcentaje muy mínimo de personas de alto rango que han sido éticos, honestos y no han sido influenciados por la corrupción. Sin embargo, el Departamento ha quedado “manchado”.

“Los jóvenes que van saliendo de las universidades y/o ingresando en la profesión de la fuerza policiaca no quieren ir al Departamento de nosotros por nuestra reputación. Tenemos que cambiar esa imagen”, dijo Villanueva.

El último reporte del estado del presupuesto del sheriff a la Junta de Supervisores en abril, indicó que desde febrero, el Departamento cuenta con 564 vacantes juramentadas y 632 profesionales. Además, el LASD tiene a 524 miembros juramentados bajo permiso de ausencia por lesión.

Villanueva dijo que en cuanto a la ley SB54, él se mantiene firme en su decisión de no tener a los agentes de inmigración rondando las cárceles en todo momento.

“Nosotros como alguacil no podemos permitir que nuestras cárceles sean un conducto para la deportación porque cuando eso se establece ya la gente no va a querer cooperar con la policía”, dijo Villanueva. “McDonnell apoya la administración de Trump y eso no nos conviene. Tenemos más de 900,000 indocumentados aquí en Los Ángeles y hay más de tres estudios que se han hecho que la gente no esta reportando crímenes. Lo cual quiere decir que hay más criminales aprovechándose de la gente por la reacción de McDonnell”.

Villanueva dijo que como Sheriff el pasará la custodia a ICE solamente de los criminales identificados por la ley SB54. Estos incluyen a aquellos que han sido convictos por asesinato, violaciones sexuales y asalto a mano armada entre otros.

“La SB54 ya los identificó, tiene más de 800 crímenes específicos”, señaló.

Agregó que las acusaciones del partido republicano y McDonnell que aseguran que los criminales andan sueltos en “el estado santuario” es errónea.

Bajo su lema “Reforma, reconstrucción y restauración”, Villanueva dijo que él va a reinventar el departamento del sheriff.

“Necesitamos un cambio, no podemos continuar al paso que vamos. McDonnell y Lindsey no tienen ideas específicas”, aseguró Villanueva.

Jim McDonnell

El actual sheriff dijo estar orgulloso del progreso que ha hecho en el Departamento durante los pasados tres años y medio.

“Los retos que ha enfrentado el condado son enormes. Tenemos una buena comunicación con nuestros asociados locales, estatales y federales y diversas comunidades…Terminamos el 2017 con un bajo número de crimen en todas las áreas, a excepción de robo”, dijo McDonnell.

Agregó que añadir un nuevo buró dedicado a la trata de personas a finales del 2015 “tristemente” ha sido favorable porque han podido capturar a más criminales y ayudar a las víctimas.

En las cárceles, McDonnell dijo que están tomando una postura firme para crear un ambiente que incluya más terapia especial para los alcohólicos y las personas con problemas mentales con el afán de romper el ciclo de reincidencia.

“Estamos trabajando con el Departamento de Salud Mental y esto ha llevado que el uso de fuerza sea deducido a casi cero entre agentes y prisioneros”, expresó.

En cuanto a la tensión que se vive actualmente por el exceso de fuerza policiaca en las calles, McDonnell dijo que la mayoría son casos aislados a través del país.

“[En el LASD] Tenemos millones de contactos con el público y menos del 2% termina en cualquier tipo de uso de fuerza y una fracción del 1% termina en lo que es la fuerza letal. Tomamos cualquiera de estas situaciones muy en serio”, dijo.

Él aseguró que todas las personas involucradas en el altercado son responsables y se asegura de averiguar la póliza, tácticas, entrenamiento, equipo, armas, y otros elementos que sus agentes utilizaron.

“En un caso de tiroteo tenemos a la oficina dehomicidio investigando. Si hay una muerte, la oficina del forense y el fiscal del condado realizan una investigación. Todo se junta para una serie de revisiones para ser adjudicados”, dijo McDonnell. “Los hacemos responsables por desplegar adecuadamente cada una de las tácticas mencionadas”.

En cuanto a la ley santuario SB54, McDonnell dijo estar muy orgulloso de su posición.

Señaló que cuando la ley fue presentada por el senador Kevin de León impedía que el LASD trabajara son las agencias federales, incluyendo aduanas en los puertos de Long Beach y San Pedro e investigaciones de seguridad nacional con la trata de personas.

“[La SB54] Nos hubiera impedido trabajar con cualquiera de estos socios en diferentes casos”, dijo McDonnell.

Agregó que si ICE no pudiera entrar a las cárceles, cuando el criminal es puesto en libertad, tienen que ir a las comunidades poniendo en peligro a otros indocumentados.

“En un número de frentes para proteger a nuestras comunidades inmigrantes, el tener a ICE lidiando con el individuo desde dentro de la cárcel de una forma ordenada sin el uso de fuerza, previene de ir a las comunidades a buscar ese individuo y exponer a otras personas”, dijo McDonnell.

El Sheriff aseguró que ICE solo tiene acceso a un número limitado de personas que incluye a los convictos de ciertos crímenes violentos, no los que están esperando un juicio.

Al final del día, McDonnell dijo que lo único que el Departamento quiere es enfocarse en la seguridad de la comunidad y ganarse su confianza.

Desde que se anunció oficialmente a los candidatos para Sheriff han habido dos debates y en ambos McDonnell ha estado ausente. Él dijo que solo se había enterado de uno que le fue anunciado de último minuto y se encontraba fuera del estado.

Un tercer debate se llevará a cabo este 19 de mayo a las 6:00 p.m. organizado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El lugar es la iglesia Ward Ame Church del 1177 W. 25th Street en Los Ángeles.