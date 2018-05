Esto hizo Cardi B tras protagonizar pelea con Azealia Banks

Banks se refirió a la pareja del rapero Offset como una analfabeta sin talento y una caricatura de una mujer negra

Cardi B ¡cerró su cuenta de Instagram! Plataforma en la que alcanzó la fama.

La intérprete de “Bodak Yellow” también hizo su perfil de Twitter privado, esto después de sostener una discusión en redes sociales con la rapera Azealia Banks, quien este viernes concedió una entrevista en el programa de The Breakfast Club en el que la acusó de ser una analfabeta.

“Vengo del barrio. Hablo como hablo porque soy como yo soy. Yo no elegí ser famosa, la gente me eligió. La gente me siguió en Instagram y ella me dio la plataforma para introducir mi talento.

“Nunca pedí ser un ejemplo o un modelo a seguir. No quiero cambiar mi forma de actuar porque soy famosa. Esto porque yo sólo me concentro en mis negocios. Esto (los insultos) viene de una mujer que blanqueaba su piel, pero quiere abogar (por las mujeres negras). Adiós. No estoy disculpándome o matándome porque soy quien soy“, reportó Billboard que escribió Cardi B en su Instagram antes de cerrarlo.

Un día antes Banks se refirió a la pareja del rapero Offset como una analfabeta sin talento y una caricatura de una mujer negra.

“Hace dos años, la conversación que abrieron las mujeres de la cultura negra llegó a su punto más alto”, dijo en referencia al álbum Lemonade, de Beyoncé.

“Fue realmente, realmente una conversación inteligente, que se dio a nivel nacional, y luego todo cambió y fue como Cardi B”, dijo la intérprete de “212”.

Banks también acusó a la joven rapera, de 25 años, quien está embarazada, de que alguien más le escribió “Bodak Yellow”.

“Sólo estoy hablando de esta caricatura de una mujer negra, de algo que las mujeres negras nunca podrían salirse con la suya. Si mi ortografía y gramática fueran tan malas, me vetarían. Si Nicki Minaj deletreara así, la estaríamos atacando todo el día“, agregó.

Según usuarios, Cardi B respondió a estas acusaciones señalando que ella no finge ser alguien que no es y que si tiene mala ortografía es debido a sus origen latino.

“Soy hija de un padre hispano y una madre caribeña y estoy orgullosa de eso, nunca he renegado de mi herencia o mi cultura, nunca he pretendido sonar o verme como alguien más para llamar la atención o hacerme sentir mejor acerca de alguien quien no soy. ¡Siempre he sido de esta manera!

“¿Tú crees que porque alguien utiliza un montón de palabras grandes y frases largas es más inteligente? Cuán inteligente eres si no conoces el significado de la palabra analfabeto: significa no saber leer ni escribir. Yo puedo hacer ambas cosas y hablar 2 idiomas con fluidez. Solo porque mezclo algunas palabras, olvido usar comas o deletreo mal algunas palabras, no significa que sea analfabeta y eso no me vuelve estúpida“, expresó.