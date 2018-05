Encaran algunos ciudadanos a Sergio Mayer, actor mexicano que se lanzó a la política

Una valla humana le impidió el paso

Vaya sorpresa que se llevó el actor mexicano Sergio Mayer, cuando caminaba por la calle Ayuntamiento, de la colonia Atizapán, en la Ciudad de México, pues una cadena humana le impidió el paso; señoras, señores y jóvenes se agarraban de las manos para evitar que el candidato a diputado por Morena, ingresara a la privada de Altamirano para hacer su respectiva campaña con los vecinos del lugar.

“Aquí es propiedad privada, no nos pueden obligar; ahí dice que es propiedad privada; les estamos diciendo pacíficamente que se retiren”, le gritaban los vecinos.

En exclusiva para GRUPO CANTÓN, Sergio Mayer comentó que ya está en trámite la respectiva denuncia de este hecho. “La denuncia ya está interpuesta ante al INE; son personas del PRD que no quieren que hagamos campaña y mi solicitud está en trámite. . No voy a dejar que sigan ocurriendo este tipo de cosas en México; no estoy haciendo nada incorrecto, tengo derecho a hacer mi campaña”, dijo.

Hoy en nuestro recorrido y reunión con los vecinos de la Colonia Las Cruces, gracias por acudir, por apoyarme y por escucharme, mi principal objetivo es que manifiesten sus necesidades y poder ser su voz para solucionarlas. Para mi es primordial su participación ciudadana. pic.twitter.com/DuIjssRBEx — Sergio Mayer Breton (@SergioMayerb) May 15, 2018

Mayer, exintegrante del grupo Garibaldi, se lanzó a la arena política por el partido que postuló a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, el puntero en las encuestas.