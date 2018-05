Una propina sorpesa de $2,000 dólares para una camarera de Oklahoma

Una propina generosa siempre es una bendición

Una camarera en una pequeña cafetería en Roland, Oklahoma, recibió una propina de $2,000 dólares de un camionero de Mississippi, en el Día de la Madre.

Brenda Pearson estaba trabajando en el 4 Star Diner cuando un cliente entró y pidió una hamburguesa con queso.

Cuando llegó el momento de pagar, dijo que quería dejar una propina sorpresa.

“Los otros clientes venían a pagar y él dijo $1000 dólares”, contó Pearson a 5 News. “¿Dije qué? ¿Hablas en serio? Él dijo que sí. No podía creerlo. No podía respirar. Me dejó sin aliento”.

El acto de bondad no terminó ahí.

Volvió para el postre una hora más tarde y dejó otra propina de otros $ 1,000 dólares.

“Tengo dos hijos en casa”, dijo Pearson, quien recientemente se mudó a Roland. “He sido ama de casa por un par de años. Nos ayudará a salir de los problemas”.

5 News rastreó al cliente, que fue identificado como David Platt.

“Era tarde y realmente no había nadie alrededor, así que le hablé un poco”, dijo David. “Hablamos sobre Dios, sobre su vida y sus hijos. Me dio la impresión de que estaba teniendo dificultades económicas, así que pensé que podría ayudarla un poco”.

“El dinero es solo papel o números en una pantalla”, agregó. “La auto gratificación solo va tan lejos. Por lo tanto, cuando estás ayudando a otra persona, estás agregando algo al mundo. Es una inversión y las personas son lo importante”.