Chiquis Rivera le tiene ganas a Galilea Montijo

La famosa confesó que le gusta la conductora de Televisa

Chiquis Rivera hizo una de las declaraciones más candentes de su vida al confesar que le tiene ganas de Galilea Montijo.

La hija de Jenni Rivera estuvo como invitada en “Buenos días familia” de Estrella TV en donde participó en una dinámica donde se expuso a que le preguntaran cosas picosas.

“Si por un día fueras del sexo opuesto, ¿con qué famosa tendrías sexo?“, fue la pregunta que leyó Rivera. La cantante no demoró en contestar y decir el nombre de la presentadora de “Hoy” porque “se me hace muy guapa“.

Otra de las preguntas fue cuantas veces se había auto-estimulado en un día. Después de sorprenderse por pregunta subida de tono, dijo que el número era 2.

Cuando le preguntaron cuál era la fruta que le recordaba al órgano sexual de su pareja contestó, “no tengo pareja“.

Finalmente Chiquis fue cuestionada si se ha grabado teniendo sexo a lo cual dijo, “yo no me grabé, no más con eso digo, yo no”.

¡Mira la entrevista completa aquí!