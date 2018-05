5 problemas de salud que pueden revelar tus uñas

Generalmente, no prestamos demasiada atención a las uñas más allá de la estética, pero son una excelente radiografía de nuestra salud

¿Alguna vez te paraste a pensar todo los que tus uñas reflejan de ti? Un buen dermatólogo podría decirte muchas cosas con un simple examen.

Y es que el aspecto de las uñas no es solo cuestión de estética. Más allá de si son largas, cortas, las muerdes o no, la apariencia de tus uñas puede incluir señales que te envía tu cuerpo de que algo no anda bien.

Las uñas están formadas por células muertas y endurecidas que contienen queratina y que nacen de forma continua de la matriz, que se encuentra debajo del dedo.

Por lo general, las uñas no presentan grandes complicaciones, pero los cambios en el color, la textura y el grosor, en ocasiones, pueden indicar problemas en los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones o hasta anemia y diabetes.

Te contamos cinco de las señales más importantes y a tener en cuenta si ves que aparecen en tus uñas.

1. Las líneas de Beau

Estos surcos que van de un lado a otro de la uña son consecuencia de una infección, una enfermedad o incluso de haber estado a muy bajas temperaturas. Bajo estas circunstancias, la matriz no recibe suficientes nutrientes, la uña deja de crecer y por eso aparecen esos pequeños surcos, que son como ligeras paradas en el crecimiento.

Para que desaparezcan solo necesitas tiempo. Las uñas se regenerarán y la parte sana sustituirá a la vieja. Las de las manos crecen en un periodo aproximado de seis meses y las de los pies necesitan entre seis y 12.

2. Estrías

Las uñas con estrías o también llamadas “deshuesadas” están a menudo relacionadas con enfermedades dermatológicas como la psoriasis o el eczema.

A veces también pueden ser síntoma de una artritis reactiva (cuando el sistema inmune ataca a partes de nuestro cuerpo a causa de una infección) o una señal de alopecia areata.

3. Decoloración de las uñas

Si la uña comienza a estar más espesa y se vuelve blanca, negra, amarilla o verde, probablemente esté afectada por un hongo que eventualmente puede provocar que la uña se caiga por completo.

Si se ve de un color azul suele ser indicativo de falta de oxígeno, bien por bajas temperaturas o por constricción de los vasos sanguíneos como ocurre con la enfermedad de Raynaud.

En el caso de las uñas azules, lo que cambia de color es la piel que está por debajo, no la uña en sí.

4. Forma de cuchara

Las uñas de las manos que se curvan hacia adentro pueden ser normales entre niños, pero si aparecen en adultos puede significar problemas serios.

Algunas enfermedades relacionadas con las uñas curvadas son las anemia, la hemocromatosis (presencia excesiva de hierro en algunos órganos del cuerpo), la enfermedad de Raynaud o el lupus eritematoso.

5. Líneas negras

Si tu tez es oscura, es normal tener rayas de un color más fuerte en la uña porque en realidad son un reflejo de la melanina, pero no debes quitarles ojo.

A veces, este aspecto pueden ser síntoma de un tipo de cáncer de piel llamado melanoma subungueal. Generalmente afecta solo a una uña y también a la piel de alrededor, por lo que es más fácil de identificar. No dudes en acudir a tu médico si tienes dudas.

Por lo general, las uñas de los pies son las que presentan más anomalías y los problemas en las uñas suelen afectar más a las personas mayores que a los jóvenes.

Algunos medicamentos también causan problemas en las uñas, por lo que es recomendable comprobar los efectos secundarios en el prospecto.

*Fuente: NHS (National Health Service), servicio público británico de salud.

