Pedro Rivera asegura que existen más temas inéditos de Jenni Rivera

Regrann from @jenni_rivera_la_leyenda – ⬛ La Diva que Revolucionó Un Género Musical Dominado por Hombres … #RegionalMexicano . . . . . . . . . . #JenniRivera #LaDivadelaBanda #LaGranSeñora #LaPrimeraDamadelCorrido #JenniVive #MariposadeBarrio #TheRiveras #ilovejenni #QuisieranTenerMiLugar #LaReinadelaMusicaRegionalMexicana #LaReinadeLongBeach #LaReinadelPueblo #LaReinadelaBanda #LaReinadelCorrido #JenniVive #ChiquisRivera #Chiquis #JennyRivera – #regrann

A post shared by Pedro Rivera🎤 (@pedroriveramusic) on May 21, 2018 at 6:57pm PDT