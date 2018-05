Video: Así introdujo Johnny, hijo de Jenni Rivera, a su novio ante toda la familia

Doña Rosa fue la única que no acudió a la cena familiar

Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, vive su amor a plenitud y hace algunos meses salió del closet después de que fotos de el surgieran en redes sociales.

El adolescente estaba en plena grabación del reality “The Riveras” y las cámaras del programa de Universo captó todos lo que vivió.

En el capítulo de esta semana que se transmite todos los domingos a las 10pm/9c, el público podrá ver como Joaquín conoció a toda su familia política y la cálida bienvenida que recibió.

Johnny le expresó a su hermana Chiquis Rivera sus ganas de hacer un video para confirmar su noviazgo públicamente y además hacer una cena para introducir a su pareja a toda la familia.

Doña Rosa, la abuelita de Johnny, se rehusó a ir a la cena ya que mejor prefería mejor hablarlo con su nieto personalmente.

En la cena de bienvenida se reunieron Don Pedro Rivera, Rosie, y Gustavo además de sus hermanos.

A Johnny le sorprendió que su abuela asistiera ya que “pensaba que tendría sus creencias tradicionales pero ama a su nieto de la misma manera y lo apoya“.

La familia hizo sentir a Joaquín como en casa dándole carrilla como a cualquier otro de los integrantes.

La comida se puso un poco tensa cuando Jacqie la preguntó a Joaquín como su familia había reaccionado ante el escándalo mediático. “Hablé con mi papá sobre el tema pero le va a tardar un poco para que se acostumbre“, respondió el joven.

Jacqie rompió en lágrimas y le dijo: “Quiero que sepas que te aceptamos y estamos aquí para ti. No estás solo y si algún día necesitas un abrazo… Se que es fácil de fingir que todo está bien pero quiero que sepas que yo estoy aquí, mis hermanos están aquí y a lo mejor no tenemos papás pero tienes una familia. En los días que no puedas ser fuerte, nosotros vamos a ser fuertes por ti. Ya no vas a estar solo“.

Chiquis también le preguntó a Pedro como se siente y dijo: “Uno tiene que ser lo que es, nada más, y yo creo que Jenni pensaría lo mismo porque cada quién tiene que ser lo que es nada más“.

“The Riveras” se transmite todos los domingos a las 10pm/9c en Universo.

