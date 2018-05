Nueva placa conmemorativa de Carrie Fisher en el Chinese Theatre

La primera película de Star Wars fue estrenada en este cine de Hollywood en 1977

Las huellas de Carrie Fisher nunca estuvieron en la famosa explanada del TCL Chinese Theatre en Hollywood, pero ahora la estrella será conmemorada con una placa de granito grabada que se ha dado a conocer el jueves por la mañana.

La fallecida actriz, que interpretó a la icónica princesa Leia en la franquicia galáctica por excelencia, murió en 2016 a los 60 años, coincidiendo con el regreso del personaje al que dio vida en la trilogía original de Star Wars (1977-1983) en las aclamadas precuelas (2015-). Tristemente, según el estudio, iba a ser precisamente el Episodio IX, previsto para 2019, el que le daría el máximo protagonismo.

La placa reza: “Dedicated to Carrie by the TCL Chinese Theater Her Star Wars Home Since 1977” en honor al primer Star Wars, que fue estrenado en ese cine en 1977. Su llegada coincide con el estreno de Solo: A Star Wars Story.

Hasta ahora, Harrison Ford, su eterno compañero en pantalla, además de los personajes Darth Vader, R2D2 y C3PO, estaban inmortalizados en el patio delantero del cine, pero Fisher, no. El propio Vader y un soldado imperial han asistido al evento en el que se ha dado a conocer la placa, además del hermano de Fisher, Todd Fisher, que ha sido el encargado de desvelarla.