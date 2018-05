El representante republicano Dana Rohrabacher pierde apoyos por sus arcaicos comentarios homófobos

Según, Rohrabacher los propietarios deberían tener derecho a negarse a vender sus casas a la comunidad LGTB

El representante republicano Dana Rohrabacher de California ha enfrentado duras críticas y ha perdido el respaldo de un grupo de agentes inmobiliarios por decir que los propietarios deberían poder negarse a vender sus casas a personas homosexuales.

El Registro del Condado de Orange dijo el jueves que Rohrabacher, quien se presentará a la reelección este año, expresó esa opinión durante una reunión con un grupo de Agentes Inmobiliarios la semana pasada en Washington. Así, según Wayne Woodyard, miembro de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios que se reunió con Rohrabacher la semana pasada, el representante dijo que: “todo propietario debería poder tomar la decisión de no venderle su casa a alguien si no está de acuerdo con su estilo de vida”, agregando que: “hemos trazado una línea sobre el racismo, pero no creo que debamos extender esa línea”.

Y nadie parece capaz de negar la existencia de tan anticuadas declaraciones. De hecho, Ken Grubbs, portavoz de la oficina del congreso de Rohrabacher, confirmó a CNN que Rohrabacher dijo exactamente eso, mientras queel vocero de la campaña de Rohrabacher, Greg Blair, confirmó en un comunicado que el congresista “no cree que el gobierno federal deba forzar a aquellos con fuertes convicciones religiosas a una relación personal o comercial que sea contraria a su religión”.

Además, en una entrevista telefónica con CNN, Woodyard dijo que el congresista dijo durante la reunión que no apoyaría la legislación que protege a las personas LGBTQ de la discriminación en materia de vivienda sobre la base de su orientación sexual en virtud de la Ley de Equidad de Vivienda. “Le dije al congresista que necesitamos agregar protecciones federales para la comunidad LGBTQ como la parte final de la Ley de Equidad de Vivienda”, dijo Woodyard, describiendo la reunión, “y en el momento en que dejé de hablar, dijo: ‘simplemente no lo haré'”.

Por consiguiente, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios ha rescindido su apoyo a Rohrabacher. La presidenta de la asociación, Elizabeth Mendenhall explicó que: “tomar esta decisión fue lo correcto para NAR; el Código de Ética de los miembros de la asociación está muy por delante del Congreso sobre discriminación de identidad de género y orientación sexual” e instó al Congreso a actuar: “ciertamente esperamos que el Congreso siga el ejemplo de nuestras recientes reuniones legislativas y respalde la eliminación de la discriminación en materia de vivienda basada en la orientación sexual o la identidad de género”.

La Campaña por los Derechos Humanos, que se describe a sí misma como la mayor organización nacional de derechos civiles LGBTQ, emitió una declaración criticando a Rohrabacher : “es inconcebible que en 2018 Dana Rohrabacher crea que las personas LGBTQ no merecen protección legal contra la discriminación en materia de vivienda; no podría estar más alejado de los estadounidenses y sus propios electores”, dijo David Stacy, director de asuntos gubernamentales del organismo.