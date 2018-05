Estadounidense detenido por Maduro dijo a su madre que planea suicidarse

Ha sido objeto de supuestas negociaciones entre EEUU y Venezuela, mientras se mantiene en un limbo jurídico

Laurie Moon Holt recibió una llamada el martes en Salt Lake City (Utah). Era su hijo Joshua Holt, desde Caracas, donde el ex misionero mormón ha estado detenido dos años por supuesta conspiración y espionaje contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Holt fue arrestado en Caracas el 30 de junio del 2016, acusado de ocultar dos fusiles automáticos y una granada en la casa que compartía con su reciente esposa, Thamara Caleño, y los hijos de ella.

Durante la llamada del martes, Holt estaba atrincherado dentro de su celda en la prisión política El Helicoide, usando su cama para bloquear la puerta, mientras un grupo de presos trataba de entrar.

“Apenas podía oírlo, pero él decía: ‘Mamá, están tratando de matarme’ “, recordó Laurie Holt.

El caso ha sido objeto de supuestas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente tras la reciente liberación de tres ciudadados estadounidenses que estaban presos en Corea del Norte. Algunos analistas advierten que Holt es usado para intentar aliviar las sanciones que el gobierno de Washington ha impuesto contra funcionarios del chavismo.

Mientras, Holt se mantiene en el limbo jurídico. “Ha tratado de suicidarse”, afirmó su madre, citada por El Nuevo Herald. “Dijo que iba a dejar de comer hasta que muriera, porque simplemente no le importa, que no puede quedarse allí por el resto de su vida”.

“Nunca he podido realmente sentarme y hablar con él. Siempre han sido breves llamadas de pánico de él“, añadió. Una vez recibió un mensaje de correo de voz de él “donde se despedía y me decía que probablemente no volvería a casa“.

Diversas organizaciones han pedido su liberación por razones humanitarias, en medio de la crisis económica e institucional que se vive en Venezuela.