Polémica por el documental de los últimos días de Michael Jackson

Estate afirma que ABC no le ha pedido los derechos del material usado en "The Last Days of Michael Jackson"

Estate, empresa que gestiona los derechos de propiedad intelectual del fallecido Rey del Pop, afirma que la cadena ABC (propiedad de Disney) no le ha pedido los derechos de varias imágenes promocionales de Michael Jackson utilizadas en el documental The Last Days of Michael Jackson. Vamos, que no los tiene.

El comunicado entero, donde Estate insiste además en que es un documental que no está aprobado ni patrocinado por ellos, puede leerse a continuación:

Queremos que los telespectadores sepan que The Last Days of Michael Jackson, un especial de television que se emitirá en ABC TV (una subsidiaria de The Walt Disney Company) mañana 24 de mayo, no está patrocinado o aprobado por el Estate de Michael Jackson. Es particularmente descorazonador que Disney, una compañía conocida por creer firmemente en la protección de sus derechos de propiedad intelectual, vaya a ignorar que esos derechos pertenecen al Estate. ABC estaba utilizando una foto con copyright y una silueta propiedad del Estate en los trailers y material promocional del especial. Sólo tras recibir noticias de nuestros abogados indicando que estaban infringiendo nuestros derechos de propiedad intelectual, ABC News ha eliminado dichos materiales. Nos han dicho que ABC tiene la intención de utilizar la música y otra propiedad intelectual perteneciente al Estate como fotos, logos, imágenes y otros en el programa, sin haber conseguido la licencia pertinente. Imaginad que esto se hiciese con cualquier propiedad intelectual de ABC. Creemos que el especial será otro absurdo e inautorizado intento de explotar la vida, música e imagen de Michael Jackson sin respeto por su legado, por sus derechos de la propiedad intellectual o por sus hijos.

Sin embargo, la comunidad de fans de Michael Jackson, que tiene una relación muy tensa con el Estate desde que el cantante falleciera el pasado 2009, se ha puesto de parte de ABC.