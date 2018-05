Salah no está enojado con Ramos: “Fue una acción fortuita”

La UEFA tampoco le abrirá expediente al futbolista sevillano

VALENCIA, España – Mohamed Salah no quiere hablar de la entrada de Sergio Ramos, misma que propició su lesión en el hombro izquierdo y prefiere centrarse en su recuperación para estar en Rusia 2018.

El fisioterapeuta del Liverpool, Rubén Pons, confía en tener listo al egipcio para la justa del orbe, donde la selección aparece en el Grupo A junto a Rusia, Arabia Saudita y Uruguay.

“Salah no me ha dicho nada sobre Sergio Ramos. No creo que esté enfadado con él, fue una acción fortuita.

“Vamos a hacer doble sesión todos los días e intentaremos reducir los plazos. Estar con Egipto, estará; irá a Rusia, pero los plazos los marcará él”, dijo Pons a la Cadena COPE.

La Federación Egipcia cree que en tres o cuatro semanas, Salah esté recuperado, por lo que se perdería el duelo ante Uruguay (15 de junio) y llegaría justo para Rusia (19) y Arabia (25).

No abrirán expediente a Ramos

El Comité Disciplinario de la UEFA descartó algún tipo de investigación o castigo hacia el defensa español Sergio Ramos, luego de disputarse la Fnal de la Liga de Campeones de Europa.

Ramos golpeó en el rostro al alemán Loris Karius, portero del Liverpool, en el segundo tiempo del duelo disputado el sábado.

El órgano rector del balompié en el Viejo Continente explicó que abrir una investigación “por una conducta peligrosa no vista por los árbitros“, como es este caso, “no aplica”.

Ramos es señalado por lesionar al delantero egipcio Mohamed Salah, quien podría perderse el inicio de la Copa del Mundo Rusia 2018 por molestias en el hombro.