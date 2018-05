Lo que debes saber sobre la nueva tarjeta de Medicare

Para proteger mejor a los 60 millones de personas inscritas en Medicare contra el robo de identidad, a partir de abril, el gobierno envía nuevas tarjetas de Medicare que aportan mayor seguridad.

En lugar de identificar a los miembros por su número de Seguro Social, en las nuevas tarjetas se usará una serie de 11 letras y números generada por computadora. Además, las tarjetas ya no incluirán el género o la firma de una persona.

El uso de números de Seguro Social en las tarjetas de Medicare ha causado un sinnúmero de problemas durante mucho tiempo. Ya sea por robo o fraude, si tu número cae en las manos equivocadas, es posible que la utilicen para acceder a tus cuentas bancarias, robar tus cheques del Seguro Social u obtener atención médica o medicamentos con receta en tu nombre de forma fraudulenta.

Ya hace mucho debió hacerse este cambio, dice Casey Schwarz, asesor principal de educación y política federal de Medicare Rights Center, una organización sin fines de lucro que trabaja para garantizar el acceso a atención médica económica a adultos mayores y personas con discapacidades.

“Muestras tu tarjeta de seguro médico a muchas personas con las que no compartirías tu número de seguro social”, dice ella. “Las tarjetas actualizadas brindan protecciones de privacidad más modernas y reducen el riesgo de robo de identidad”.

Irónicamente, el cambio ha dado inicio a una ola de fraudes dirigidos a personas que usan Medicare.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) informa que las nuevas estafas comenzaron casi tan pronto como se anunció el programa de reemplazo de tarjetas. En un esquema típico, los estafadores llaman a los beneficiarios de Medicare por teléfono y les dicen que para obtener la nueva tarjeta deben proporcionar su información de seguro social y de la cuenta bancaria, amenazando con cancelar sus beneficios de Medicare si no proporcionan dicha información.

Las personas mayores, que representan 50 millones de los 60 millones de personas que usan Medicare (los otros 10 millones corresponden a personas con incapacidades), son especialmente vulnerables a las estafas, dice Brandy Bauer, gerente de comunicaciones para la seguridad económica en el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (National Council on Aging).

Bauer dice que los adultos mayores con frecuencia se convierten en el mayor blanco, porque se percibe que tienen más dinero. Pero las estafas pueden tener un gran impacto en las personas mayores que viven con un ingreso fijo y que no tienen tiempo para reponer sus ahorros.

“Hay muchas personas inescrupulosas que se aprovechan de las personas que están en Medicare”, nos dice.

No hay nada que debas hacer para recibir tu tarjeta. Medicare no te llamará para solicitar información personal o financiera, no tienes que pagar para obtener una nueva tarjeta y tus beneficios no cambiarán. Solo asegúrate de que Medicare tenga tu dirección de correo actual. Si necesitas actualizarla, comunícate con el Seguro Social, que administra el programa de Medicare. Puedes actualizar tu dirección en línea creando una cuenta en línea, o puedes llamar al 800-772-1213. Puedes también acudir a la oficina local del Seguro Social. Puedes buscar tu sucursal local aquí.

Es posible que no recibas tu tarjeta de inmediato. La entrega de las nuevas tarjetas se implementará durante el próximo año. Hz clic aquí para corroborar cuándo se espera que las tarjetas se envíen a tu área. También puedes consultar esta página creada por Medicare con detalles sobre las nuevas tarjetas.

Puedes usar tu tarjeta actual hasta el 2020. Hay un período de transición durante el cual puedes usar tu nueva tarjeta de Medicare o tu tarjeta anterior en los consultorios de los médicos y hospitales. Puedes usar ambas hasta el 31 de diciembre de 2019. Después de esa fecha, rompe la tarjeta vieja, no la tires en la basura. La nueva tarjeta es más pequeña, del tamaño de una tarjeta de crédito, por lo que puedes colocarla más fácilmente en tu billetera. A partir del 1º de enero de 2020, solo podrás usar la nueva tarjeta.

Debes conservar tus otras tarjetas de Medicare. Cerca de un tercio de las personas obtienen sus beneficios de Medicare a través de planes de seguro privados conocidos como Medicare Advantage. Tu tarjeta de Medicare Advantage, que al igual que las nuevas tarjetas de Medicare, usa un identificador único, diferente a tu número de Seguro Social, no cambiará y seguirá siendo tu tarjeta principal para Medicare. Es posible que se te solicite que muestres tu nueva tarjeta de Medicare, así que guárdala. Lo mismo ocurre si tienes un plan separado para la cobertura de medicamentos con receta, la Parte D de Medicare.

Puedes obtener ayuda si te estafan. Si crees que has sido víctima de un robo de identidad o de un fraude a Medicare, comunícate con la Patrulla de Medicare para las personas de la tercera edad (Senior Medicare Patrol), de tu estado, un programa financiado por el gobierno federal para ayudar a los beneficiarios de Medicare, sus familias y sus cuidadores. También puedes llamar a la línea de información sobre el fraude de Medicare al 800-447-8477 o a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) al 800-633-4227. A diferencia del número de Seguro Social, que es difícil de cambiar, puedes obtener un número de Medicare diferente, de ser necesario.

