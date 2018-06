VIDEO: Periodista irrita a LeBron James y abandona la sala de prensa

El jugador de Cleveland Cavaliers perdió la paciencia luego de cuatro preguntas seguidas del mismo reportero

El primer partido de la final de la NBA quedó en manos de Golden State Warriors. Pero los flashes del juego, que se definió en suplementario, quedaron sobre J.R. Smith, por su insólito error en el cierre del tiempo regular, con el marcador igualado (107-107), al creer que Cleveland Cavaliers iba ganando.

Así, y luego del visible enojo de LeBron James en la cancha, la conferencia de prensa del máximo goleador del juego (anotó 51 puntos, su récord en playoffs) terminó de forma abrupta: LeBron se agotó tras cuatro preguntas seguidas del mismo periodista sobre el error de su compañero.

-¿Crees que él pensaba que estaba el partido empatado o pensó que estaban ganando?”

-¿Cómo lo iba a saber?

-¿Lo hablaste con él al final del partido?

-No, me preguntaron si hablé con J.R. al respecto y ya dije que no. Sabía que era un marcador apretado. Estábamos uno abajo. George Hill metió el primer tiro libre. Tomamos el rebote ofensivo y pensé que todos sabíamos qué estaba pasando. Ese es mi punto de vista. No sé en qué pensaba J.R. y no sé qué pregunta querés hacer.

-Solo estaba tratando de ver si sabías exactamente qué pasaba por su cabeza, qué creía. Si lo habían ganado o si estaba tratando de hacer una jugada. No estoy seguro…

-¿Qué quieres decir con eso, que no estás seguro? No sé lo que pasó por su cabeza.

-¿Creés que sabía el resultado?

Luego de esta última repregunta, LeBron decidió retirarse de la conferencia sin hacer otra declaración.