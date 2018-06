Esto hace Mariah Carey para superar sus problemas mentales

La artista reveló cómo hace para mantener a raya los efectos del trastorno bipolar que padece

Mariah Carey comenzó una nueva etapa en su relación con la opinión pública el pasado mes de abril al revelar abiertamente, y tras varios años ocultando su condición, que llevaba una temporada demasiado larga lidiando con el trastorno bipolar tipo II desde el temor a que fuera descubierto y, sobre todo, atenazada por las inseguridades que lleva todavía aparejadas el estigma de las enfermedades mentales.

Afortunadamente para ella y para todos sus fans, la mentalidad de la estrella de la música cambió radicalmente hace unos meses cuando se percató, en primer lugar, de que no tenía nada de qué avergonzarse y, por otro lado, de que la mejor manera de combatir los síntomas de la dolencia pasaba por abrazar un estilo de vida emocionalmente más saludable en lo que a su vínculo con el entorno se refiere.

“Lo que mucha gente parece no entender es que, ante todo, somos humanos y en la vida hemos de enfrentarnos a un sinfín de dificultades. Los contratiempos pueden ser diferentes, pero en el fondo no hay persona que no tenga que superar adversidades“, ha explicado la artista en conversación con el programa de televisión Lorraine.

“Todos atravesamos momentos complicados porque es parte de la vida, y creo que lo importante aquí es mantenerse optimista y con las esperanzas intactas“, ha añadido para relativizar la gravedad de su situación y, sobre todo, para ligarla a la dinámica general que define nuestro paso por el mundo.

En su caso, otra de las herramientas que están jugando un papel preponderante en la recuperación anímica de Mariah reside en su pasión por la música, a la que recurre a modo de terapia para desahogarse sobre sus tribulaciones y, sobre todo, para recuperar la ilusión de verse de nuevo en lo más alto de la industria.

“Hasta hace poco vivía en un estado de aislamiento y negación, y en constante miedo de que alguien me expusiera. Era una carga demasiado grande y simplemente no podía con ello más. Busqué y recibí tratamiento, me rodeé de gente positiva y volví a hacer lo que amo, que es escribir canciones y hacer música“, afirmaba en la impactante entrevista a People con la que hizo pública su condición, contra la que lleva luchando desde el año 2001.