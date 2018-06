La acalorada pelea de Kim Kardashian y Kanye West

Todo quedó registrado en el último disco del rapero

Aunque Kim Kardashian debería estar ya acostumbrada a las salidas de tono y demás ocurrencias en las que incurre su marido, el rapero Kanye West, lo cierto es que la estrella televisiva ha reconocido ahora que la reciente publicación del nuevo trabajo discográfico del músico, titulado ‘Ye’, se vio acompañada de un drama familiar de gran envergadura a cuenta de la decisión del intérprete de revelar ciertas intimidades de la pareja en un tema llamado ‘Wouldn’t Leave’.

“¿Que si he llorado sobre ello? ¿Que si nos hemos peleado por ello? Desde luego, porque esas no son las típicas cosas que comparto en las redes sociales, no son las experiencias que quiero que salgan de mi casa. Hemos tenido nuestros momentos y uno de ellos fue precisamente cuando me dijo que iba a sacar esa canción en el último minuto”, ha contado Kim a Entertainment Tonight.

De forma más concreta, la acalorada discusión que provocó el lanzamiento de la mencionada canción va ligada al hecho de que, en ella, Kanye revela el contenido de otro enfrentamiento verbal previo que tuvo lugar cuando al rapero optó por compartir en una entrevista su impresión de que los “400 años de esclavitud” de la comunidad afroamericana le parecían más fruto de una “elección” que de una imposición.

“Me gusta mucho la canción, todo sea dicho, y la verdad es que chocamos muchas veces. Pero es mi marido, ¿sabes?”, ha explicado en la misma entrevista para dejar claro que sus puntos de vista sobre la actualidad no siempre coinciden con los de su controvertido marido. “Pero valoro mucho la confianza que tiene en sí mismo y cómo me ha ayudado a reforzar la mía para ser la persona que quiero ser. Gracias a él, no me da miedo expresar abiertamente mis opiniones y no me importa señalar algo cuando creo que se ha hecho mal. A veces comete errores, pero siempre confío en que tarde o temprano se explicará, sobre todo cuando ha habido problemas de comunicación”, ha reflexionado.