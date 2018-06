Tragedia: La Máquina Norteña sufre fatal accidente vial

Hoy ha sido un día muy triste. Esta mañana en el camino de regreso a casa, cuatro de nuestros compañeros sufrieron un accidente. Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro amigo y compañero de trabajo, nuestro ingeniero de audio Carlos “Sharly” Pérez. Descansa en paz Sharly. Nuestro más sentido pésame para la family Pérez. Nuestros otros tres compañeros se recuperan en el hospital de lesiones menores, una oración para todos #sharlyperez

A post shared by La Maquinaria Nortena (@lamaquinarianortena) on Jun 4, 2018 at 2:19pm PDT