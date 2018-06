5 maneras de reducir tus impuestos en 2018

Solicitar una reducción del impuesto a la propiedad podría dar buenos resultados en las partes del país donde los impuestos excedan el límite de deducción de la nueva ley de $10,000 dólares en impuestos estatales y locales.

La fecha límite para presentar una apelación varía según el estado e incluso la jurisdicción. La fecha límite del 1º de abril en New Jersey para 2018 ha pasado, la de California es el 1º de julio y la de New York varía según el municipio. La forma en que se determina el gravamen de los impuestos que deben pagar los grupos familiares también varía según la ubicación.

Para solicitar la reducción de tu impuesto a la propiedad, deberás probar que la valuación fiscal de tu hogar se base en una valoración que sea demasiado alta. Puedes pagarle a un profesional para que haga eso por ti o intenta presentar la apelación tú mismo. Un método consiste en identificar propiedades que puedan compararse con la tuya y que se hayan vendido recientemente; puedes encontrar comparaciones en sitios web de bienes raíces. Si los valores del mercado son significativamente más bajos que el valor utilizado para elaborar tu valuación fiscal, tendrás argumentos para demostrarlo.

“El mejor momento para solicitar una reducción de los impuestos a la propiedad es cuando acabas de comprar tu casa o estás a punto de venderla, ya que sabes lo que vale”, señala Robert Blau, director de la firma de abogados de apelación fiscal Blau and Blau en Springfield, New Jersey. “Aun así, no todo es pan comido”.

Los posibles ahorros pueden ser significativos. En New Jersey, donde la vivienda promedio se vende por $400,000 dólares o más y los impuestos a la propiedad a menudo exceden los $10,000, la tasa de impuestos típica es aproximadamente del 2 al 3% del valor de mercado, afirma Blau. “Si tuvieras que probar que tu valuación es $50,000 dólares por encima del valor normal, ahorrarías aproximadamente $1,000 en tu factura de impuestos”.