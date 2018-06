Video: Escena de orgía gay en ‘El Señor de los Cielos 6’ genera polémica

Dicen que la narcoserie de Telemundo se ha convertido en una "porno-novela"

La sexta temporada de “El Señor de los Cielos” ha generado polémica desde su inicio cuando mostraron una escena de beso entre dos hombres. Jesús Moré y Alan Slim protagonizaron el momento controversial y en el capítulo de esta semana volvieron a generar ruido.

Moré da vida al presidente de México, personaje inspirado en Enrique Peña Nieto, mientras que Slim es su asistente. En la nueva escena de la orgía que vimos anoche hay un tercer hombre y una chica.

A pesar de que las imágenes que Telemundo muestra al aire no son explícitas, a varios televidentes le ha desagradado este tipo de contenido.

“Pucha que les encanta estar promoviendo el homosexualismo. Se respeta la diversidad de género, pero dejen de promoverla ya”, escribió un usuario en Facebook.

Otra persona comentó que está incluyendo este tipo de escenas debido a la baja audiencia. “Correcto, ha bajado el rating. Puras escenas de hombres con hombres… temporada mala”, escribió.

“Ay no esto ya no me está gustando, que cochinada es esta”, “Qué asco de escena, han perdido el respeto totalmente a la teleaudencia”, “Nos gustaría ver más acción y nos encanta la serie pero menos pornografía seria la respuesta para poder seguirla viendo”, fueron algunos de los otros comentarios que se pudieron leer en la cuenta oficial de Facebook.