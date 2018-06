Votantes salen a hacer valer su voz en las elecciones primarias de California

Los californianos salieron a votar en las primarias del estado

Votantes registrados a lo largo y ancho de California llegaron a las urnas para hacer escuchar sus voces por medio del sufragio el martes.

Las elecciones primarias de California -también conocidas como la “primary jungle”-están siendo muy debatidas debido a que los demócratas esperan poder ganar asientos republicanos y hay una lista de 27 candidatos corriendo para gobernador de California.

Los dos con mayor cantidad de votos en cada categoría seguirán a la elección de noviembre.

Sin embargo, el martes durante el día los votantes tuvieron experiencias diversas. Algunos encontraron la boleta fácil y rápida, puesto que ya sabían por quién iban a votar, mientras que otros tuvieron el problema desde el inicio cuando sus nombres no aparecieron en la lista.

En la biblioteca de la primaria Robert E. Kennedy de City Terrace, al este de Los Ángeles, no había líneas largas pero si llegaban una tras otra las personas, solas o acompañadas.

Esta fue la misma localidad donde temprano llegó el candidato a gobernador de California, Antonio Villaraigosa a depositar su voto. Villaraigosa asistió a esa primaria cuando niño y dijo que era un lugar con mucho valor para él.

Martha Jiménez, encargada del lugar de votación dijo que durante el día las votaciones se llevaron a cabo sin contratiempos mayores. Las personas que no estaban en la lista recibían una boleta provisional. Y aquellas que no pertenecían a ese lugar de votación también tuvieron la oportunidad de depositar sus boletas.

“Estamos viendo que llegan familias completas, ciudadanos nuevos y estamos viendo una gran diversidad aparte de los latinos muchos anglosajones y asiáticos”, dijo Jiménez.

El señor Joel Morales, de 81 años, dijo que al igual que todas las elecciones él estaba muy interesado en participar en esta ocasión.

“Las elecciones primarias son importantes porque se va conociendo quien de los candidatos es el más fuerte para las elecciones de noviembre”, dijo Morales quien se fue asesorando de los candidatos por medio de los anuncios por correo y televisión.

Mientras tanto, Rigoberto Jiménez, de 41 años, quien llegó acompañado de sus dos hijas menores de edad, dijo que se le hizo fácil llenar la boleta y llegar al lugar no fue problema puesto que él vive al cruzar la calle y sus hijas asisten a esa escuela.

“Yo estoy interesado en temas de protección para los jóvenes y más dinero en las escuelas”, dijo Jiménez, de raíces mexicanas.

Herlinda Caro, de 94 años, llegó acompañada de su hija Margaret Palmerin, de 65 años.

Caro dijo que hace 50 años fue maestra asistente en la primaria Kennedy y estaba entusiasmada de poder asistir para votar en esa misma escuela.

“Es bueno venir y votar”, dijo Caro.

Su hija añadió que ellas habían estado revisando la información de las propuestas y candidatos por medio de los comerciales de televisión, las noticias y los folletos que llegaban por correo.

“En años anteriores mandábamos los votos por correo pero ahora mi madre se siente mejor y quiso venir a la escuela a votar”, dijo Palmerin.

Faltaron miles de nombres en la lista

Salvador García, de 67 años, no pudo ocultar su descontento después que fue a la oficina principal del registro en Norwalk para votar. Pese a que él lleva 20 años registrado como votante y ha participado en la mayoría de las elecciones, dijo que esta vez no encontraron su nombre en la lista.

“Me causó sorpresa y me hicieron llenar un papel con mi información y se me hizo extraño porque yo ya había llenado todo eso”, dijo García. “Después me dieron la boleta provisional pero me preocupa porque me quitaron de la lista…Me pregunto si será porque el presidente dice que los indocumentados están votando y nos quitan a todos de la lista?”, cuestionó García.

La oficina del registro de Norwalk dijo en un comunicado de que de las 4,357 localidades de votación del Condado de Los Ángeles más de 118 mil nombres de votantes fueron omitidos.

Aparentemente, esto fue causado por un error de impresión, dijo el secretario del registro del Condado Dean C. Logan.

Sin embargo enfatizó que todos los votantes registrados tuvieron la oportunidad de emitir boletas provisionales incluso si sus nombres no aparecían en la lista.

“Nuestra oficina se compromete a garantizar que cada votante tenga una experiencia positiva de votación el día de las elecciones”, dijo Logan. “Nos disculpamos por la inconveniencia y la preocupación que esto ha causado. Los votantes deben estar seguros de que su voto será contado”.

Logan dijo que los trabajadores electorales en todos los lugares han sido instruidos para asegurarse de que cada votante cuyo nombre no aparezca en la lista reciba una boleta provisional, y para informar a los votantes que se contará su boleta electoral.

Las boletas provisionales se cuentan en los resultados de las elecciones una vez que se confirma su registro. Los registros de elecciones anteriores muestran que, en promedio, se determina que el 85-90 por ciento de las boletas provisionales son válidas y se cuentan.