Daymé Arocena: la música es su religión

La autora de Cubafonía se estrena este fin de semana en el Festival de Jazz de Playboy

“Mi mayor espiritualidad es la música y la fe que profeso tiene un sentido musical”, dice la compositora, cantante y directora Daymé Arocena desde La Habana, donde se prepara para su próximo show en el Festival de Jazz de Playboy que se lleva a cabo este sábado y domingo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

“(El Bowl) es uno de los espacios más fenomenales… si la vida me obligara creo que escogería vivir en Los Ángeles, ya que tiene playa y montaña”, dice Arocena, quien trae a su espectáculo en la ciudad temas del aclamado Cubafonía que lanzó con una gran acogida en 2017.”Es un disco que venera los géneros autóctonos pero que trae una visión juvenil… tiene cha cha cha, rumba y mambo, pero con la energía actual”, afirma.

Como su autora, Cubafonía tiene una personalidad muy definida. Interesante. “Por muchos años ha existido el estereotipo de lo tropical y bailable, pero Cuba no es solamente música para bailar sino para llorar, para pensar e incluso para protestar… yo soy hija de ello y expreso mi arte como mejor puedo hacerlo”, revela.

Arocena no solamente es producto de un elaborado sistema de educación musical de la isla sino tambien es una mujer con objetivos musicales claramente definidos que valora su propia experiencia como artista.

“Estudié en el sistema cubano -durante 9 años- y me gradué del conservatorio… si lo hubiera deseado mi carrera sería la dirección orquestal. Pero realmente deseaba ser cantante y cantar sola”, explica.

Han dicho que su música y su voz son una mezcla de Aretha Franklyn y Celia Cruz, a lo cual ella responde: “A pesar de la admiración que siento por ambas, las intérpretes que escucho son Nina Simone en EEUU y La Lupe en Cuba”. Y es que es en estas voces donde encuentra su centro.

Al final, no le importa mucho con quien la comparen porque tiene una estética musical propia, además con un gran sentido místico.

“La música es una de las mayores formas de expresión y tiene su propio idioma… unos lo conocemos más (que otros) pero todos somos sensibles a él”, afirma mientras se refiere a la santería y el conjunto de prácticas espirituales que la inspiran a nivel personal y artístico. “La santería es parte de mi vida, de mi expresión… y me ha dado herramientas de composición para expresar mis ideas musicales”.

Y con la seguridad que la caracteriza sabe que su arte revela el nuevo momento político y artístico que se vive en la isla: “el que vaya al concierto va a sentir la Cuba de hoy”, concluye. Nada más y nada menos.

El show incluye además al Ramsey Lewis Quintet, Lee Ritenour, Anthony Hamilton, Snarky Puppy, The Miles Electric Band, The Edmar Castaneda Quartet con Gregore Maret y The Count Basie Orchestra, entre otros

En detalle:

Qué: Playboy Jazz Festival

Dónde: Hollywood Bowl – 2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068

Cuándo: sábado 9 y domingo 10 de julio de 2018

Información: https://www.hollywoodbowl.com/