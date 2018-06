El más reciente ‘twerking’ de Jennifer López no es apto para cardíacos

🔥 @jlo celebró con tremenda rumba sus 1️⃣0️⃣0️⃣ shows en @phvegas #JloAlliHave100 #LasVegas 💃 🎊 #Felicidades

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Jun 7, 2018 at 7:21am PDT