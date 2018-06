Fans humillan y rechazan a Chiquis Rivera, prefieren la voz de su hermana Jacqie

"Yo definitivamente compraría boletos para un concierto [de Jacqie], pero no de Chiquis"

Jacqie Rivera, otra de las hijas de Jenni Rivera, compartió su talento con todos sus seguidores de Instagram y dejó a todos impresionados. La famosa que aparece al lado de sus hermanos en el programa “The Riveras“, realizó un cover de su madre, “Qué ganas de no verte nunca más”.

Los comentarios positivos no se hicieron esperar y los elogios hacia Jacqie llovieron. A la hermana de Chiquis Rivera la compararon con “La diva de la banda” y la verdadera heredera del talento interpretativo de su madre.

Fans de las hermanas Rivera las empezaron a comparar diciendo que Jacqie cantaba mejor que Chiquis.

“Jacqie, tu tienes que ser la cantante de la familia. Por favor sigue cantando, tienes la voz. Yo definitivamente compraría boletos para un concierto tuyo, pero no de Chiquis”, comentó un usuario en la red social.

“Chiquis no canta bonito, canta horrible. Seamos honestos”, escribió otra persona.

“Esa si canta, no como la Chiquis”, “Tu si sabes cantar no como Chiquis (lo siento, pero es la verdad”, “Chiquis tiene muy bonito carisma pero lamentablemente no tiene voz. Jacqie debería cantar”, fueron otras de las críticas que recibió la ex de Lorenzo Méndez.