Natalia Oreiro revoluciona Rusia antes del Mundial de fútbol

La canción que interpreta la bella actriz "United by love" está en en español, inglés y ruso

Faltan muy pocos días para que comience el Mundial 2018, pero en Rusia no sólo se habla de fútbol: la llegada de Natalia Oreiro, decidida a convertir su nueva canción en el himno no oficial del torneo, repercute no sólo en redes sociales sino también en varios medios, en una región en donde la uruguaya es la artista extranjera más popular.

La actriz llegó a comienzos de semana a Moscú para presentar su nueva canción y fue recibida por fanáticos que la acompañaron en cada una de sus presentaciones y pudieron compartir con ella diferentes momentos, que compartieron en redes sociales.

Oreiro no se quiso perder la oportunidad de sumar otro hit a su carrera musical y prenderse a la fiebre mundialista. Es por eso que se unió a los experimentados productores internacionales Ettore Grenci y Diego Córdoba para United by love, una canción que celebra el espíritu de superación del fútbol y el amor incondicional. Épico y contagioso, el tema está cantado en español, inglés y ruso y el sábado estrenará un videoclip de alta factura técnica del que se conoció esta semana un adelanto. Fue filmado en Cerro de Montevideo, en donde se crió la artista junto a su familia, y contó con la dirección del argentino Pucho Mentasti.

De todas sus presentaciones públicas la que más llamó la atención fue su visita a una radio estatal con una prenda del diseñador Marc Jacobs que incluía la bandera del orgullo gay. En Rusia, la ley condena “la propaganda gay” para la que tiene severas penas. No sólo eso, sino que numerosas organizaciones de todo el globo señalan que la administración de Putin hace oídos sordos a las denuncias de violación a los derechos humanos en Chechenia, en donde se cree que hay campos de tortura para homosexuales.

Desde el entorno de Oreiro prefirieron no hablar del tema pero confirmaron que la elección del vestuario de la uruguaya no fue casual. La actriz y cantante saltó a la fama en Rusia por Muñeca Brava y todos sus productos televisivos fueron un hit, incluyendo su propia versión de la poco recordada Amanda O, con Luciano Castro, y V ritme tango -algo así como Al ritmo del tango– que filmó especialmente en Rusia.