¿Adela Noriega tiene cáncer? Hermana de la actriz rompe el silencio

Se especula que la actriz de telenovelas se encuentra combatiendo una enfermedad

Después de que surgiera el rumor de que Adela Noriega padecía de cáncer, su hermana, Reyna Noriega, ha roto el silencio para aclarar todo.

“Mi herma­na por el momento está muy bien de salud, se especuló que estaba enferma, pero no, tie­ne enfermedades como cual­quier otra persona, nada de qué preocuparse, tuvo un pro­blema de riñones hace poco, creemos que alguien pudo ha­berla visto en el hospital y por eso empezaron con el chisme. Adela está muy sana y muy de­dicada en su vida personal”, dijo a Diario Basta.

Además aclaró las especula­ciones sobre su vida sentimen­tal y de si es verdad que ya es madre. “Ella está en Miami vi­viendo su vida privada, tran­quila, soltera, esos fueron chis­mes, ese niño que dicen que es hijo de Adela es mío, bueno ya es un adolescente”, comen­tó dejando en claro que por el momento, la actriz no tiene in­tenciones de volver a las tele­novelas.

Reyna también aprovechó para decir que la protagonista de “Fuego en la sangre” no tiene perfil en redes sociales.

“Hemos tratado de comunicarnos con esa persona y no lo hemos logra­do, ha pedido dinero, no recuerdo la canti­dad que nos pide, pero era en dólares, creemos que se trata de alguien que vive en Estados Unidos. Adela so­lo tenía Twitter (@iAdelaNorie­ga), pero no lo usa, no maneja ninguna red social por el mo­mento, todo se lo informo yo. Esperemos lograr elimi­narla, también queremos recuperar una cuenta que ya le habían dado y la volvieron a ro­ba”, comentó.